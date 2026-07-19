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'जो अच्छा प्रदर्शन करेगा वो खेलेगा..', रोहित-कोहली के 2027 वर्ल्ड कप में खेलने पर बोले कपिल देव

भारत के वर्ल्ड कप विनिंग कप्तान कपिल देव ने रोहित शर्मा और कोहली के 2027 वनडे वर्ल्ड कप में खेलने की संभावनाओं पर बड़ी बात कही है.

Edited By : Saurav Kumar |Jul 19, 2026, 02:49 PM IST

Published On Jul 19, 2026, 02:49 PM IST

Last UpdatedJul 19, 2026, 02:49 PM IST

Kapil Dev on Rohit Sharma: महान क्रिकेटर कपिल देव ने कहा है कि भारतीय टीम में विराट कोहली और रोहित शर्मा जैसे दिग्गज खिलाड़ियों का भी स्थान कभी ‘पक्का’ नहीं हो सकता लेकिन जब तक ये अनुभवी बल्लेबाज अच्छा प्रदर्शन करते रहेंगे, तब तक उन्हें खेलने का मौका मिलना चाहिए.

रोहित (39 वर्ष) और कोहली (37 वर्ष) अपने शानदार करियर के अंतिम दौर में हैं. हालांकि इंग्लैंड के खिलाफ जारी तीन मैचों की एकदिवसीय श्रृंखला में शुरुआती दो मुकाबलों में रोहित के खराब प्रदर्शन के बाद उनके भविष्य को लेकर सवाल उठने लगे हैं.

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कपिल ने यहां ‘‘कपिल देव-सुनील गुप्ता अस्पताल’’ में पीटीआई से बातचीत में कहा, ‘‘क्रिकेट में किसी का स्थान कभी भी स्थायी नहीं होता. जो लगातार अच्छा प्रदर्शन करता है, वही खेलता है. इससे फर्क नहीं पड़ता कि वह कौन है. मेरा मानना है कि प्रदर्शन पर नजर रखिए और जब तक खिलाड़ी अच्छा खेल रहा है, उसे खेलने दीजिए. ’’

हर खिलाड़ी को संन्यास लेना पड़ता है

उन्होंने कहा कि ऐसे वरिष्ठ खिलाड़ियों के भविष्य पर फैसला लेने का अधिकार चयनकर्ताओं और टीम प्रबंधन का है. कपिल ने कहा, ‘‘सचिन तेंदुलकर ने जब संन्यास लिया, तब उनमें काफी क्रिकेट बाकी था. यह फैसला चयनकर्ताओं का काम है. मैं यह नहीं कहूंगा कि किसे बाहर किया जाए. यह चयनकर्ताओं और टीम प्रबंधन की जिम्मेदारी है. मैं तो सिर्फ टीवी पर मैच देखकर अपनी राय दे सकता हूं. ’’

उन्होंने कहा, ‘‘टीम प्रबंधन और चयनकर्ताओं पर भरोसा रखिए कि वे भारत के लिए सर्वश्रेष्ठ टीम चुनेंगे. अगर टीम हारती भी है, तब भी हमें उनके साथ खड़ा रहना चाहिए. ’’ उन्होंने कहा, ‘‘रोहित अब 20 साल के नहीं हैं. वह लगभग 40 वर्ष के हैं और हर खिलाड़ी को एक दिन संन्यास लेना ही पड़ता है. लेकिन उन्होंने सिर्फ भारत ही नहीं, बल्कि दुनिया भर के क्रिकेट प्रेमियों को जो खुशी दी है उसके लिए उन्हें सलाम. ’’

कपिल ने कहा, ‘‘उन्होंने इतने वर्षों तक भारतीय क्रिकेट को जो योगदान दिया है, उस पर हमें गर्व होना चाहिए. जब तक वह खेल सकते हैं या जब तक चयनकर्ताओं और कप्तान को लगता है कि उन्हें खेलना चाहिए, तब तक उन्हें अवसर मिलना चाहिए. ’’

Saurav Kumar

Saurav Kumar

पत्रकारिता की शुरुआत साल 2019 से हुई. शुरुआत से ही खेल की खबरें पढ़ना पसंद थी. खासतौर पर क्रिकेट खेलना, देखना और आगे चलकर इसपर लिखना बहुत पसंद आया. अब बस पत्रकारिता के मैदान में बैटिंग-बॉलिंग दोनों जारी है.

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