T20 World Cup 2026: 'करके देख लो', पाकिस्तान के पूर्व बल्लेबाज ने दिया आईसीसी को चैलेंज, कहा भी हम तो...
T20 World Cup 2026, India vs Pakistan: पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर बासित अली ने आईसीसी को चुनौती दी है कि वह पाकिस्तान क्रिकेट टीम को बैन करके दिखाए. उन्होंने कहा है कि इतिहास में भी पहले ऐसा कभी नहीं हुआ कि टीमों को मैच छोड़ने पर बैन किया गया हो. भारत और पाकिस्तान के बीच टी20 वर्ल्ड कप 2026 का मुकाबला 15 फरवरी को कोलंबो में खेलना है और पाकिस्तानी सरकार ने ऐलान किया है कि उनकी टीम इस मैच के लिए मैदान पर नहीं उतरेगी.
नई दिल्ली: पूर्व पाकिस्तानी बल्लेबाज बासित अली ने क्रिकेट की सबसे बड़ी संस्था इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) को खुला चैलेंज दिया है. बासित अली ने कहा है कि भारत के खिलाफ टी20 वर्ल्ड कप 2026 में पाकिस्तान के नहीं खेलने पर आईसीसी उसे बैन करके दिखाए. उन्होंने तर्क दिया कि टीमों ने अपनी सरकारों के कहने पर ऐसे फैसले पहले भी लिए हैं.
बासित अली की यह कॉमेंट उन खबरों के बाद आया है जिनमें कहा जा रहा था कि पाकिस्तान अगर भारत के खिलाफ अपना मुकाबला नहीं खेलता है तो आईसीसी उस कड़ा ऐक्शन ले सकता है. भारत और पाकिस्तान के बीच मैच 15 फरवरी को कोलंबो में होना है. इस सप्ताह के अंत में आईसीसी के बोर्ड की बैठक होने की संभावना है जिसमें पाकिस्तान की धमकी और उस पर लिए जाने वाले ऐक्शन पर चर्चा हो सकती है.
पाकिस्तान के सभी मैच श्रीलंका में होंगे. इसमें भारत के खिलाफ होने वाला मैच भी शामिल है. भारत और पाकिस्तान के क्रिकेट बोर्ड इस बात पर राजी हो गए थे कि वे आईसीसी टूर्नामेंट में भी अपने मुकाबले हाइब्रिड मॉडल पर खेलेंगे. इसी के तहत पाकिस्तान के टी20 वर्ल्ड कप 2026 के मुकाबले श्रीलंका में करवाए जा रहे हैं. हालांकि पाकिस्तान की सरकार ने बीते रविवार को ऐलान किया कि उसकी सीनियर टीम भारत के खिलाफ होने वाले मैच में नहीं खेलेगी.
बासित अली ने उल्टा भारत पर लगाया आरोप
अपने यूट्यूब चैनल पर बासित अली ने आरोप लगाया कि इसकी शुरुआत भारत ने की थी और अब पाकिस्तान उस परंपरा को आगे बढ़ा रहा है तो उसकी आलोचना की जा रही है.
बासित अली ने कहा, ‘भारत ने इस तरह के व्यवहार की शुरुआत की थी. हाथ मिलान जरूरी नहीं है. मैं यहां भारतीय खिलाड़ियों द्वारा पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ नहीं मिलाने की बात ही नहीं कर रहा हूं. लेकिन भारतीयों ने एशियन क्रिकेट काउंसिल (ACC) के अध्यक्ष मोहसिन नकवी से एशिया कप ट्रॉफी लेने से भी इनकार कर दिया था. उन्होंने इनकार किया था क्योंकि भारत सरकार ने इनकार किया था.’
पाकिस्तान के रुख पर हो रहे विवाद पर उन्होंने कहा, ‘अब जब हम मैच का बहिष्कार कर रहे हैं क्योंकि हमारी सरकार ने ऐसा करने के लिए कहा है तो अचानक हम बुरे हो गए? अगर भारत ऐसा कर सकता है तो पाकिस्तान भी कर सकता है!’
ICC ने पहले कभी मैच का बॉयकॉट करने वालों को सजा क्यों नहीं दी?
बासित अली ने आईसीसी के पुराने रुख का हवाला दिया और कहा कि मैच नहीं खेलने पर पहले भी कोई सजा नहीं दी गई है. सिवाय इस बात के उन टीमों को अंक न दिए गए हों.
उन्होंने कहा, ‘वेस्टइंडीज और ऑस्ट्रेलिया ने वर्ल्ड कप 1996 में श्रीलंका में पने मैच नहीं खेले थे. सिवाय इसके कि उनकी टीमों को दो अंक गंवाने पड़े थे. क्या उन्हें कोई और सजा मिली थी? इंग्लैंड और न्यूजीलैंड ने वर्ल्ड कप 2003 में अपने मैच नहीं खेले थे. क्या उन पर कोई अतिरिक्त जुर्माना लगा था? और अब बात हो रही है कि पाकिस्तान क्रिकेट को बैन कर दिया जाएगा, करके देखलो!’
TRENDING NOW
मुझे BCCI का लेटर दिखा दो…
बासित अली ने कहा, ‘अब आईसीसी ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से कहा है कि वह अपने फैसले पर दोबारा विचार करे या अपने इस फैसले के बारे में आधिकारिक रूप से सूचित करे. चैंपियंस ट्रॉफी में क्या बीसीसीआई ने आईसीसी को पत्र लिखकर बताया था कि वे पाकिस्तान में नहीं खेलेंगे? मैं आईसीसी में सभी को चुनौती देता हूं कि मुझे बीसीसीआई का लैटर दिखा दे. पीसीबी कैसे पाकिस्तान सरकार के फैसले को नजरअंदाज कर सकता है? सिर्फ पाकिस्तानी सरकार ही इस बात का फैसला कर सकती है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम 15 फरवरी को भारत के खिलाफ खेलेगी या नहीं!’
आईसीसी के टूर्नामेंट के नियम के अनुसार दोनों टीमों को शेड्यूल के हिसाब से मैदान पर मौजूद होना चाहिए ताकि दूसरी टीम को वॉकओवर न मिले. सूत्रों के अनुसार भारतीय टीम अपने तय कार्यक्रम के हिसाब से कोलंबो जाएगी. टीम प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेगी. कप्तान सूर्यकुमार यादव टॉस के लिए भी जाएंगे. अगर पाकिस्तानी कप्तान सलमान अली आगा नहीं आते हैं तो मैच रेफरी भारतीय टीम को दो अंक दे देगी. हालांकि इसके बाद क्या अनुशासानात्मक कार्रवाही होगी उसके बारे में पुख्ता तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता.
