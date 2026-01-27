कर्नाटक ने बीच सीजन में बदल दिया कप्तान, मयंक अग्रवाल की जगह किसे मिली जिम्मेदारी

रणजी ट्रॉफी सीजन के बीच में ही कर्नाटक ने अपना कप्तान बदल दिया है. सीनियर बल्लेबाज मयंक अग्रवाल के स्थान पर देवदत्त पडिक्कल को टीम का कप्तान बनाया गया है.

Mayank Agarwal Removed as Karnataka Captain

कर्नाटक ने रणजी ट्रॉफी सीजन के बीच में ही अपना कप्तान बदल दिया है. टीम ने मयंक अग्रवाल की जगह देवदत्त पडिक्कल को अपनी टीम की कमान सौंपी है. कर्नाटक का आखिरी लीग मैच 29 जनवरी से पंजाब के खिलाफ मुल्लांपुर में होगा.

अग्रवाल को हालांकि 15 सदस्यीय टीम में रखा गया है. इसके साथ ही इस टीम में केएल राहुल और प्रसिद्ध कृष्णा जैसे भारतीय टीम के लिए खेलने वाले खिलाड़ी भी हैं. यह राहुल का बीते एक साल में पहला रणजी मैच होगा. इससे पहले वह जनवरी 2025 में हरियाणा के खिलाफ खेले थे.

कैसा रहा है मयंक अग्रवाल का रणजी सीजन

अग्रवाल के लिए यह सीजन अभी तक बहुत अच्छा नहीं रहा. उन्होंने नौ पारियों में 33 के औसत से 298 रन बनाए हैं. इसमें एक सेंचुरी और दो हाफ सेंचुरी शामिल हैं. मयंक अग्रवाल ने भारत के लिए आखिरी टेस्ट मैच श्रीलंका के खिलाफ बेंगलुरु में साल 2022 में खेला था. उन्होंने भारत के लिए 21 टेस्ट मैचों में 41.33 के औसत से 1488 रन बनाए हैं.

पडिक्कल को बनाया गया है कर्नाटक का कप्तान

देवदत्त पडिक्कल ने सौराष्ट्र के खिलाफ सीजन के पहले मैच में 96 और 15 रन की पारियां खेली थीं. राजकोट में हुए इस मैच के बाद वह राष्ट्रीय टीम का हिस्सा बन गए थे.

हालांकि रणजी में उनकी वापसी अच्छी नहीं रही थी. पिछले सप्ताह अलूर में मध्य प्रदेश के खिलाफ मैच में वह दोनों पारियों में खाता भी नहीं खोल पाए थे. लेकिन विजय हजारे ट्रॉफी में उनका प्रदर्शन अच्छा रहा था. उन्होंने नौ पारियों में 725 रन बनाए थे. उनका औसत 90.62 का था.

फॉर्म से बाहर चल रहे अभिनव मनोहर को ड्रॉप कर दिया गया है. उन्होंने अभी तक सीजन में 231 रन बनाए हैं. उनके स्थान पर युवा प्रतिभाशाली बल्लेबाज ध्रुव प्रभाकर को जगह मिली है.

कर्नाटक की टीम में और क्या-क्या बदलाव

रविचंद्रन स्मरण, जो पिछला मैच कंधे में तकलीफ की वजह से पिछले मैच में नहीं खेले थे, ने भी वापसी की है. बाएं हाथ के बल्लेबाज स्मरण ने इस सीजन में अभी तक 595 रन बनाए हैं. वहीं वरिष्ठ बल्लेबाज करुण नायर जो चोट की वजह से मध्य प्रदेश के खिलाफ नहीं खेले थे, अभी पूरी तरह से फिट नहीं हुए हैं. नायर ने कर्नाटक की दूसरी पारी में बल्लेबाजी नहीं की थी और निकिन जोस कनकशन सब्सिट्यूट के तौर पर मैदान पर उतरे थे. नायर ने अभी तक 614 रन बनाए हैं. टीम को उनकी कमी खलेगी. इस मैच में कर्नाटक को 197 रन के बड़े अंतर से हार का सामना करना पड़ा था.

रणजी ट्रॉफी के इस सीजन की बात करें तो टीम अभी ग्रुप बी में तीसरे स्थान पर है. उसके 21 अंक हैं. वहीं 24 अंकों के साथ महाराष्ट्र टॉप पर और 22 अंकों के साथ मध्य प्रदेश की टीम तीसरे नंबर पर है. नॉक आउट में पहुंचने के लिए कर्नाटक को पंजाब को हराना जरूरी है. अगर वह ऐसा कर लेती है तो बिना किसी अगर-मगर के अगले राउंड में पहुंच जाएगी.

कर्नाटक की टीम

देवदत्त पडिक्कल (कप्तान), मयंक अग्रवाल, के.एल. राहुल, के.वी. अनीश, आर. स्मरण, श्रेयस गोपाल, कृतिक कृष्णा, एम. वेंकटेश, विद्याधर पाटिल, विदवथ कावेरप्पा, प्रिसिध कृष्णा, मोहसिन खान, शिखर शेट्टी, के.एल. श्रीजीत, ध्रुव प्रभाकर.