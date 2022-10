T20 वर्ल्ड कप 2022 के तीसरे मैच में ही हैट्रिक जैसा बड़ा कारनामा देखने को मिला है। श्रीलंका और संयुक्त अरब अमीरात ( UAE) के बीच खेले जा रहे छठे मुकाबले में कार्तिक मयप्पन ने लगातार 3 विकेट लेकर इतिहास रच दिया है। UAE के स्पिन गेंदबाज मयप्पन ने 15वें ओवर की आखिरी तीन गेंदों पर भानुका राजपक्षे , चरित असलंका और दासुन शनाका को पवेलियन का रास्ता दिखाने के साथ ही हैट्रिक लेने का बड़ा कारनामा किया।

कार्तिक मयप्पन पुरुष विश्व कप (T20I & ODI) में किसी टेस्ट टीम के खिलाफ हैट्रिक लेने वाले एसोशिएट टीम के पहले खिलाड़ी हैं। यही नहीं, T20 वर्ल्ड कप की ये 5वीं हैट्रिक है।

HAT-TRICK HERO ?

Watch Karthik Meiyappan bamboozle Sri Lanka to pick up the first hat-trick of 2022 #T20WorldCup ?

— ICC (@ICC) October 18, 2022