जैसे ही मध्य प्रदेश ने रणजी ट्रॉफी फाइनल में मुंबई को हराया, इसके बाद कई युवा खिलाड़ी सामने आए, जिनमें से सबके पास अपनी-अपनी रोचक और दिलचस्प कहानियां थी। कुमार कार्तिकेय सिंह सहित कई खिलाड़ियों के लिए उनकी ऐतिहासिक जीत जीवन भर का सबसे सुनहरा पल था। इसके अलावा, बाएं हाथ का स्पिनर सफलता के लिए भटकते हुए लगभग नौ वर्षों तक अपने घर नहीं गया।

कुमार कार्तिकेय बुधवार को आखिरकार ‘नौ साल और तीन महीने’ के बाद अपने परिवार से मिले। इस बीच उन्होंने ट्विटर पर अपनी मां के साथ एक तस्वीर भी साझा की। जिसमें उन्होंने लिखा, ‘9 साल 3 महीने बाद अपने परिवार और मम्मा से मिला। अपनी भावनाओं को व्यक्त करने में असमर्थ।’

Met my family and mumma ❤️ after 9 years 3 months . Unable to express my feelings ?#MumbaiIndians #IPL2022 pic.twitter.com/OX4bnuXlcw

— Kartikeya Singh (@Imkartikeya26) August 3, 2022