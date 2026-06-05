Maharaja Trophy KSCA T20: करुण नायर और आर. स्मरण पर लगी सबसे बड़ी बोली

महाराजा ट्रॉफी KSCA T20 की दो नई टीमों, कोस्टल किंग्स मंगलुरु और शिवमोग्गा योद्धास ने सीज़न 5 के प्लेयर ऑक्शन में धूम मचा दी. उन्होंने दिन के दो सबसे बड़े खिलाड़ी करुण नायर और स्मरण आर को अपनी टीम में शामिल किया.

कोस्टल किंग्स मंगलुरु ने करुण को टूर्नामेंट की सबसे ज़्यादा कीमत 18 लाख रुपये में खरीदा, जबकि शिवमोग्गा योद्धास ने आर. स्मरण को 15.75 लाख रुपये में अपनी टीम में शामिल किया.

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मनीष पांडे को 12.75 लाख रुपए में गुलबर्गा मिस्टिक्स ने खरीदा

हुबली टाइगर्स ने भी ऑक्शन में बड़ी खरीदारी की और अभिनव मनोहर को 13.50 लाख रुपये में खरीदा. वहीं, गुलबर्गा मिस्टिक्स ने मनीष पांडे को 12.75 लाख रुपये और ज़बरदस्त ऑलराउंडर मैकनील नोरोन्हा को 12.25 लाख रुपये में खरीदकर अपनी टीम को मज़बूत किया. मैसूर वॉरियर्स ने चेतन एलआर पर बड़ा दांव लगाया और इस बल्लेबाज़ को 11.50 लाख रुपये में खरीदा, जबकि हुबली टाइगर्स ने भी मयंक अग्रवाल को खरीदने के लिए इतनी ही रकम खर्च की. कल्याणी बेंगलुरु ब्लास्टर्स ने ऑलराउंडर शुभांग हेगड़े को 11 लाख रुपये में खरीदा, जबकि कोस्टल किंग्स मंगलुरु ने श्रेयस गोपाल को 10.25 लाख रुपये में अपनी टीम में शामिल किया.

10 लाख रुपए में बिके मनोज भंडागे

मैसूर वॉरियर्स ने ऑलराउंडर मनोज भंडागे को भी 10 लाख रुपये में खरीदा और कोस्टल किंग्स मंगलुरु ने अनुभवी ऑलराउंडर कौशिक वी को 8 लाख रुपये में साइन करके अपनी अहम खरीदारी पूरी की. कोस्टल किंग्स मंगलुरु ने अपनी मुख्य खरीदारी के साथ-साथ सूरज आहूजा को 6 लाख रुपये, वेंकटेश एम को 3.40 लाख रुपये और निकिन जोस को 2.40 लाख रुपये में खरीदा. टीम ने धीरज गौड़ा को 2 लाख रुपये और अन्वय द्रविड़ को 0.90 लाख रुपये में भी अपनी टीम में शामिल किया।

गुलबर्गा मिस्टिक्स ने मेलु क्रांति कुमार को 8.75 लाख रुपये, शरथ बीआर को 5.75 लाख रुपये और ध्रुव प्रभाकर को 4.25 लाख रुपये में खरीदा. पारस गुरबक्स आर्य (3.60 लाख), थिप्पा रेड्डी (2.40 लाख), प्रखर चतुर्वेदी (1.90 लाख) और रोनित मोरे (1.40 लाख) भी फ्रेंचाइजी में शामिल हुए.

हार्दिक राज और मनवंत कुमार 7.50 लाख में बिके

हुबली टाइगर्स ने हार्दिक राज और मनवंत कुमार को 7.50 लाख में और शिखर शेट्टी को 4 लाख में लाकर अपनी हरफनमौला ताकत का समर्थन किया। मोहम्मद ताहा और अनीश्वर गौतम ने प्रत्येक को 3.20 लाख दिए, जबकि रक्षित एस (1.90 लाख), वैभव शर्मा (1.20 लाख), श्रीशा एस आचार (1 लाख), और कुमार एलआर (0.95 लाख) ने अपनी कमाई पूरी की.

कल्याणी बेंगलुरु ब्लास्टर्स ने प्रवीण दुबे को 9.50 लाख, केएल श्रीजीत को 9 लाख, रोहन पाटिल को 5.75 लाख और विदवथ कावेरप्पा को 5 लाख में साइन किया. शिवराज एस 1.80 लाख में फ्रेंचाइजी में शामिल हुए, जबकि रोहन नवीन और समित द्रविड़ क्रमशः 1.70 लाख और 1.50 लाख में सुरक्षित हुए.

विशक विजयकुमार पर लगी 8.25 लाख की बोली

मैसूर वॉरियर्स ने 8.25 लाख में विशक विजयकुमार को खरीदकर अपनी टीम को और मजबूत किया, जबकि कर्नाटक के स्टार देवदत्त पडिक्कल और प्रिसिध कृष्णा (उनकी उपलब्धता के आधार पर) को 2.60 लाख में खरीदा गया। कार्तिकेय केपी (5 लाख), माधव प्रकाश बजाज (3.20 लाख), कार्तिक एसयू (3 लाख), लवीश कौशल (3 लाख), मोनिश रेड्डी (2.40 लाख), और रितेश भटकल (1.90 लाख) भी शामिल थे.

पांच लाख रुपए में बिके यशराज पुंजा

शिवमोग्गा योद्धाओं ने 7.75 लाख में लवनिथ सिसौदिया, 5 लाख में यशराज पुंजा, 4.75 लाख में नवीन एमजी और 3.40 लाख में यशोवर्धन परंतप को खरीदकर स्मरण आर के साथ अपने प्रमुख अनुबंध को पूरा किया। मोहसिन खान (2 लाख), आदर्श प्रज्वल (1.90 लाख), तुषार सिंह (1.80 लाख), और अनीश केवी (1.80 लाख) को भी फ्रेंचाइजी के साथ नए घर मिले.

20 जून से शुरू होगा टूर्नामेंट

महाराजा ट्रॉफी केएससीए टी20 का पांचवां संस्करण 20 जून से 12 जुलाई तक मैसूरु, हुबली और बेंगलुरु में खेला जाएगा, जिसमें कोस्टल किंग्स मंगलुरु, गुलबर्गा मिस्टिक्स, हुबली टाइगर्स, कल्याणी बेंगलुरु ब्लास्टर्स, मैसूर वॉरियर्स और शिवमोग्गा योद्धा शामिल होंगे.

सभी टीमों का स्क्वाड:

कोस्टल किंग्स मंगलुरु टीम: करुण नायर (18.00 लाख), श्रेयस गोपाल (10.25 लाख), कौशिक वी (8.00 लाख), सूरज आहूजा (6.00 लाख), वेंकटेश एम (3.40 लाख), निकिन जोस एसजे (2.40 लाख), धीरज गौड़ा (2.00 लाख), संतोख सिंह (1.20 लाख), कुशल एम वाधवानी (1.00 लाख), आदर्श एसजे (0.95 लाख), अन्वय द्रविड़ (0.90 लाख), कार्तिक सीए (0.75 लाख), राजवीर वाधवा (0.65 लाख), सिद्धार्थ अखिल (0.50 लाख), रथन बीआर (0.30 लाख), पृथ्वीराज शेखावत (0.30 लाख), आर्य जे गौड़ा (0.30 लाख), आरोन सिरिल क्रिस्टी (0.30 लाख)

गुलबर्गा मिस्टिक्स स्क्वाड: मनीष पांडे (12.75 लाख), मैकनील नोरोन्हा (12.25 लाख), मेलु क्रांति कुमार (8.75 लाख), शरथ बीआर (5.75 लाख), ध्रुव प्रभाकर (4.25 लाख), पारस गुरबक्स आर्य (3.60 लाख), थिप्पा रेड्डी (2.40 लाख), लोचन एस गौड़ा (2.20 लाख), प्रखर चतुर्वेदी (1.90 लाख), रोनित मोरे (1.40 लाख), आदित्य नायर (1.20 लाख), गौतम मिश्रा (1.00 लाख), शॉन ट्रिस्टन जोसेफ (0.50 लाख), आरव महेश (0.50 लाख), नाथन डी’मेलो (0.50 लाख), सुहास पुरूषोत्तम (0.30 लाख), आशीष महेश (0.30 लाख), कुश मराठे (0.30 लाख)

हुबली टाइगर्स टीम: अभिनव मनोहर (13.50 लाख), मयंक अग्रवाल (11.50 लाख), हार्दिक राज (7.50 लाख), मनवंत कुमार एल (7.50 लाख), शिखर शेट्टी (4.00 लाख), मोहम्मद ताहा (3.20 लाख), अनेश्वर गौतम (3.20 लाख), रक्षित एस (1.90 लाख), वैभव शर्मा (1.20 लाख), कृतिक कृष्णा (1.00 लाख), कुमार एलआर (0.95 लाख), आदित्य गोयल (0.75 लाख), अभिषेक अहलावत (0.50 लाख), तनिष महेश (0.50 लाख), प्रीतेश इंगले (0.30 लाख), विकास गौड़ा (0.30 लाख), रौनक येलवाल (0.30 लाख), विनायक होल्ला (0.30 लाख)

कल्याणी बेंगलुरु ब्लास्टर्स टीम: शुभांग हेगड़े (11.00 लाख), प्रवीण दुबे (9.50 लाख), केएल श्रीजीत (9.00 लाख), ए रोहन पाटिल (5.75 लाख), विद्वथ कावेरप्पा (5.00 लाख), वाहिद फैज़ान खान (3.80 लाख), श्रीवत्स आचार्य (2.60 लाख), शिवराज एस (1.80 लाख), रोहन नवीन (1.70 लाख), समित द्रविड़ (1.50 लाख) लाख), शशिकुमार के (1.30 लाख), ईशान एस (0.50 लाख), निशिथ एन राव (0.50 लाख), विजयराज बी (0.50 लाख), मणिकांत शिवानंद (0.50 लाख), भुवन मोहन राजू (0.30 लाख), नमन जीडी (0.30 लाख), दर्शन एमबी (0.30 लाख)

मैसूर वॉरियर्स टीम: चेतन एलआर (11.50 लाख), मनोज भांडगे (10.00 लाख), विशाक वी (8.25 लाख), कार्तिकेय केपी (5.00 लाख), माधव प्रकाश बजाज (3.20 लाख), कार्तिक एस यू (3.00 लाख), लविश कौशल (3.00 लाख), प्रिसिध कृष्णा (2.60 लाख), देवदत्त पडिक्कल (2.60 लाख), मोनिश रेड्डी (2.40 लाख), अभिषेक प्रभाकर (2.00 लाख), रितेश भटकल (1.90 लाख), संजय अश्विन सी (0.50 लाख), अगस्त्य एस (0.50 लाख), युवराज अरोड़ा (0.50 लाख), लिखित एम बन्नूर (0.50 लाख), दीपक देवाडिगा (0.30 लाख), जैस्पर ईजे (0.30 लाख)

शिवमोग्गा योद्धाओं की टीम: स्मरण आर (15.75 लाख), लवनिथ सिसौदिया (7.75 लाख), अभिलाष शेट्टी (5.75 लाख), यश राज पुंजा (5.00 लाख), नवीन एमजी (4.75 लाख), हर्षिल धर्माणी (4.00 लाख), यशोवर्धन परंतप (3.40 लाख), मोहसिन खान (2.00 लाख), आदर्श प्रज्वल (1.90 लाख), तुषार सिंह (1.80 लाख), अनीश केवी (1.80 लाख), श्रीषा एस आचार (1.00 लाख), धनुष गौड़ा आर (0.50 लाख), वासव वेंकटेश (0.50 लाख), भीमा राव नवले (0.30 लाख), श्रेयांक सागर (0.30 लाख), यदुगिरी यादव एस (0.30 लाख), चिरंत शिवरुद्र (0.30 लाख)