चंडीगढ़ की युवा तेज गेंदबाज काशवी गौतम ने इतिहास रच दिया है. 16 साल की इस नई पेस सनसनी ने लिमिटेड ओवर क्रिकेट में विपक्षी टीम के सभी 10 विकेट अपने नाम किए जिसमें हैट्रिक भी शामिल है. काशवी ने आंध्र प्रदेश के केएसआरएम कॉलेज ग्राउंड पर मंगलवार को खेले गए महिला अंडर-19 वनडे कप ट्रॉफी में चंडीगढ़ की ओर से खेलते हुए अरुणाचल प्रदेश के खिलाफ ये उपलब्धि हासिल की. काशवी लिमिटेड ओवर क्रिकेट में सभी 10 विकेट लेने वाली भारत की पहली गेंदबाज बन गई हैं.

इस मुकाबले को चंडीगढ़ ने 161 रन से अपने नाम किया. इस मैच में काशवी ने 12 रन देकर 10 विकेट लिए. गेंद से कहर बरपाने के बाद काशवी ने बल्ले से भी शानदार प्रदर्शन किया उन्होंने 68 गेंदों पर 49 रन की पारी भी खेली.

काशवी की की इस उपलब्धि को आईसीसी ने भी सराहा. आईसीसी ने अपने ऑफिशियल टिवटर हैंडल पर काशवी का वीडियो अपलोड किया.. आईसीसी ने अपने ट्वीट में कहा, U19 वनडे ट्रॉफी में चंड़ीगढ़ की 16 साल की काशवी गौतम, ने कुछ शानदार इनस्विंगर फेंका और 12 रन देकर 10 विकेट लेते हुए अरुणाचल प्रदेश को 25 रन पर समेट दिया. क्या प्रतिभा है. हम उसे टीम इंडिया में कितने दिन बाद सकेंगे.’

Chandigarh’s Kashvee Gautam, 16, bowled some fiery inswingers and returned unbelievable figures of 10/12 to bowl Arunachal Pradesh out for 25 in the Women’s U19 One Day Trophy.

What talent! How long until we see her in #TeamIndia colours?pic.twitter.com/wp0d1ADShW

— ICC (@ICC) February 26, 2020