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SRH के हार के बाद रो पड़ीं Kavya Maran , सोशल मीडिया पर फैंस ने बढ़ाया हौसला

राजस्थान के हाथों मिली 47 रनों की करारी हार के बाद सनराइजर्स हैदराबाद की मालकिन काव्या मारन रोने लगीं. उनके इमोशनल होने का वीडियो वायरल हो रहा है.

Edited By : Saurav Kumar |May 28, 2026, 03:37 PM IST

Published On May 28, 2026, 03:37 PM IST

Last UpdatedMay 28, 2026, 03:37 PM IST

kavya Maran

आईपीएल 2026 का एलिमिनेटर मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद, राजस्थान रॉयल्स (RR) के खिलाफ मिली 47 रनों की करारी हार के साथ ही हैदराबाद का इस सीजन का सफर यहीं खत्म हो गया. इस दिल तोड़ने वाली हार के बाद काव्या मारन स्टेडियम में ही अपने आंसू नहीं रोक पाईं , लेकिन इस गम के माहौल में भी उन्होंने खेल भावना की एक ऐसी मिसाल पेश की, जिसने सोशल मीडिया पर हर किसी को उनका मुरीद बना दिया है।

कैमरे के सामने रो पड़ीं काव्या

सनराइजर्स हैदराबाद की ऑनर काव्या मारन अपनी टीम को लेकर कितनी इमोशनल रहती हैं, यह हर कोई जानता है. जैसे ही एसआरएच की हार तय हुई, स्टैंड्स में बैठी काव्या पूरी तरह टूट गईं और फूट-फूटकर रोने लगीं , सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में काव्या कैमरे से अपना मुंह छिपाकर आंसू पोंछती नजर आ रही हैं , अपनी टीम को टूर्नामेंट से बाहर होता देख उनका यह दर्द फैंस के दिलों को छू गया.

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हार के गम में भी बजाई तालियां

काव्या मारन भले ही अपनी टीम की हार से दुखी थीं, लेकिन उन्होंने राजस्थान के 15 साल के युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी (Vaibhav Suryavanshi) की ऐतिहासिक पारी का सम्मान करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, जब वैभव मैदान पर चौके-छक्कों की बरसात कर रहे थे, तब काव्या ने खेल भावना दिखाते हुए स्टैंड्स से उनके लिए जमकर तालियां बजाईं , सोशल मीडिया पर एक और वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें काव्या मैच खत्म होने के बाद खुद वैभव सूर्यवंशी के पास गईं, उनसे हाथ मिलाया और उनकी इस जादुई पारी के लिए उन्हें बधाई दी. इस पर फैंस का कहना है कि “जीत और हार अपनी जगह है, लेकिन काव्या ने साबित कर दिया कि वह क्रिकेट और टैलेंट का दिल से सम्मान करती हैं।”

वो तूफान जिसने हैदराबाद को उड़ाया

इस मैच के असली हीरो रहे राजस्थान रॉयल्स के युवा ओपनर वैभव सूर्यवंशी , उन्होंने अपनी बल्लेबाजी से सनराइजर्स के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दीं. वैभव ने मात्र 29 गेंदों में 97 रन कूट डाले , अपनी इस पारी में उन्होंने 5 चौके और 12 गगनचुंबी छक्के लगाए।

Saurav Kumar

Saurav Kumar

पत्रकारिता की शुरुआत साल 2019 से हुई. शुरुआत से ही खेल की खबरें पढ़ना पसंद थी. खासतौर पर क्रिकेट खेलना, देखना और आगे चलकर इसपर लिखना बहुत पसंद आया. अब बस पत्रकारिता के मैदान में बैटिंग-बॉलिंग दोनों जारी है.

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