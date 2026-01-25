काव्या मारन की टीम ने तीसरी बार जीता SA20 का खिताब, प्रिटोरिया कैपिटल्स का सपना टूटा

लगातार चौथी बार फाइनल में खेल रही दो बार की चैंपियन सनराइजर्स की टीम ने 159 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए आखिरी ओवर में जीत हासिल की.

मार्को यानसेन की तूफानी गेंदबाजी के बाद मैथ्यू ब्रीटज्के और कप्तान ट्रिस्टन स्टब्स के नाबाद अर्धशतक से काव्या मारन की टीम सनराइजर्स ईस्टर्न केप ने रविवार को यहां फाइनल में प्रिटोरिया कैपिटल्स के खिलाफ विषम परिस्थितियों से उबरते हुए छह विकेट की जीत के साथ चार सत्र में तीसरी बार एसए20 लीग का खिताब जीतकर अपना दबदबा स्थापित किया.

लगातार चौथी बार फाइनल में खेल रही दो बार की चैंपियन सनराइजर्स की टीम ने 159 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए ब्रीटज्के (नाबाद 68 रन, 49 गेंद, पांच चौके, दो छक्के) और स्टब्स (नाबाद 63 रन, 41 गेंद, दो चौके, चार छक्के) के बीच पांचवें विकेट की 114 रन की अटूट साझेदारी से 48 रन पर चार विकेट गंवाने के बावजूद 19.2 ओवर में चार विकेट पर 162 रन बनाकर जीत दर्ज की.

लीग मैच के दोनों मुकाबलों में हार के बाद प्रिटोरिया कैपिटल्स ने क्वालीफायर एक में सनराइजर्स को हराया लेकिन दो बार की चैंपियन टीम ने फाइनल में जीत हासिल करके दिखा दिया कि आखिर क्यों वह इस लीग की सबसे सफल टीम है.

डेवाल्ड ब्रेविस का शतक ‘बेकार’

प्रिटोरिया कैपिटल्स ने इससे पहले डेवाल्ड ब्रेविस के 56 गेंद में आठ चौकों और सात छक्कों से 101 रन की पारी की बदौलत सात विकेट पर 158 रन बनाए। उन्होंने सलामी बल्लेबाज ब्राइस पार्सन्स (30) के साथ दूसरे विकेट के लिए 97 रन की साझेदारी भी. यानसेन (10 रन पर तीन विकेट) और एनरिच नोर्किया (19 रन पर एक विकेट) ने शानदार ने तूफानी गेंदबाजी करते हुए आठ ओवर में 29 रन देकर चार विकेट चटकाए। जेम्स कोल्स (बिना विकेट के 31 रन) और क्रिस ग्रीन (बिना विकेट के 28 रन) की स्पिन ऑलराउंडर जोड़ी हालांकि कमजोर कड़ी साबित हुई और दोनों ने मिलकर चार ओवर में 59 रन लुटाए.

लक्ष्य का पीछा करने उतरे सनराइजर्स की शुरुआत खराब रही, लुंगी एनगिडी ने मैच की पांचवीं गेंद पर ही जॉनी बेयरस्टो (00) को विकेटकीपर शाई होप के हाथों कैच कराया. सलामी बल्लेबाज क्विंटन डिकॉक (18) ने एनगिडी पर चौके से खाता खोलने के बाद रोस्टन चेस पर छक्का जड़ा लेकिन लिजाड विलियम्स की गेंद पर जोर्डन कॉक्स को कैच दे बैठे.चेस ने जोर्डन हरमन (03) को कॉक्स के हाथों कैच कराया जबकि कप्तान केशव महाराज ने जेम्स कोल्स (01) को पवेलियन भेजकर सनराइजर्स का स्कोर चार विकेट पर 48 रन किया.

मैथ्यू ब्रीटज्के और ट्रिस्टन स्टब्स ने दिलाई सनराइजर्स को जीत

मैथ्यू ब्रीटज्के और कप्तान ट्रिस्टन स्टब्स ने इसके बाद पारी को संभाला। ब्रीटज्के ने गिडियोन पीटर्स पर छक्का जड़ा जबकि स्टब्स ने चेस और पार्सन्स की गेंद को दर्शकों के बीच पहुंचाया. सनराइजर्स को अंतिम पांच ओवर में जीत के लिए 62 रन की दरकार थी. एनगिडी के ओवर में सिर्फ छह रन बने लेकिन विलियम्स के अगले ओवर में ब्रीटज्के ने दो जबकि स्टब्स ने एक चौका जड़कर गेंद और रन के बीच के अंतर को कम किया.

पीटर्स के अगले ओवर में स्टब्स ने चौका और ब्रीटज्के ने छक्का जड़कर मैच का रुख सनराइजर्स के पक्ष में मोड़ दिया. टीम को अंतिम दो ओवर में 21 रन की जरूरत थी, एनगिडी ने पारी के 19वें ओवर में 12 रन बने. पार्सन्स को अंतिम ओवर में सनराइजर्स को नौ रन बनाने से रोकना था लेकिन स्टब्स ने लगातार दो छक्कों के साथ टीम को लक्ष्य तक पहुंचा दिया.

सनराइजर्स के कप्तान ने टॉस जीतकर चुनी थी गेंदबाजी

सनराइजर्स के कप्तान ट्रिस्टन स्टब्स ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और एक रन तक ही प्रिटोरिया के दो विकेट चटकाकर उनके गेंदबाजों ने इस फैसले को सही साबित करने की कोशिश की. मार्को यानसेन ने मैच की चौथी गेंद पर ही कोनोर एस्टरहुइजेन (00) को पहली स्लिप में जेम्स कोल्स के हाथों कैच कराया जबकि लुथो सिपामला के अगले ओवर की पहली गेंद पर शाई होप (01) कवर्स में जॉनी बेयरस्टो को कैच दे बैठे.

ब्रेविस ने इसके बाद मोर्चा संभालते हुए सलामी बल्लेबाज ब्राइस पार्सन्स के साथ मिलकर पारी को संभाला। उन्होंने सिपामला पर चौके से शुरुआत करने के बाद इस तेज गेंदबाज के अगले ओवर में तीन चौके जड़े. ब्रेविस ने जेम्स कोल्स के पारी के पांचवें ओवर में दो छक्कों और दो चौके से 20 रन बटोरे और पावर प्ले में टीम का स्कोर दो विकेट पर 49 रन तक पहुंचाया.

ब्रेविस और पार्सन्स ने सुनरान मुथुस्वामी का स्वागत छक्के के साथ किया। ब्रेविस ने बाएं हाथ के इस स्पिनर की गेंद पर चौके के साथ 26 गेंद पर अर्धशतक पूरा किया और फिर क्रिस ग्रीन की लगातार गेंदों पर छक्का और चौका मारा.पार्सन्स हालांकि इसके बाद मुथुसामी की गेंद पर तेजी से दो रन लेने की कोशिश में रन आउट हो गए। उन्होंने 30 गेंद की अपनी पारी में दो चौके और एक छक्का मारा.

जोर्डन कॉक्स (03) भी इसके बाद दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से रन आउट हो गए जब कोल्स की गेंद पर ब्रेविस ने सीधा शॉट खेला और गेंदबाज के साथ से टकराकर गेंद विकेटों से टकरा गई। कॉक्स इस समय क्रीज से बाहर थे।

इससे पहले टीम के रनों का शतक 13वें ओवर में पूरा हुआ. शेरफेन रदरफोर्ड (17) ने भी ग्रीन पर दो छक्कों के साथ अपने तेवर दिखाए। वह हालांकि एनरिच नोर्किया के ओवर में भाग्यशाली रहे जब डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर जोर्डन हरमन ने उनका कैच टपका दिया. रदरफोर्ड हालांकि इस जीवनदान का फायदा नहीं उठा पाए और एक गेंद बाद डीप थर्ड मैन पर सिपामला को कैच थमा बैठे.

ब्रेविस फाइनल में शतक लगाने वाले पहले बल्लेबाज बने

पिछले साल खिलाड़ियों की नीलामी में एक करोड़ 65 लाख रैंड (10 लाख डॉलर से अधिक) में प्रिटोरिया से जुड़ने वाले ब्रेविस सिपामला पर छक्के के साथ एसए20 के फाइनल में शतक जड़ने वाले पहले बल्लेबाज बने। उन्होंने 53 गेंद में यह उपलब्धि हासिल की. ब्रेविस हालांकि 19वें ओवर में यानसेन की गेंद को हवा में लहराकर विकेटकीपर क्विंटन डिकॉक को आसान कैच दे बैठे. यानसेन ने इसी ओवर में कप्तान केशव महाराज (00) को भी बोल्ड किया जबकि इस ओवर में कोई रन नहीं बना.

