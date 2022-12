आईपीएल 2023 के लिए 23 दिसंबर को कोच्चि में मिनी ऑक्शन का आयोजन किया जाएगा. ऑक्शन में कुल 405 खिलाड़ियों पर बोली लगाई जाएगी, जिसमें 273 भारतीय और 132 विदेशी खिलाड़ी हैं. मगर इस लिस्ट से केदार जाधव का नाम गायब है. केदार जाधव ने एक करोड़ के बेस प्राइस में अपना रजिस्ट्रेशन कराया था, मगर जब आईपीएल ऑक्शन की फाइनल लिस्ट जारी हुई तो इसमें केदार जाधव का नाम नहीं आया. इसके बाद सोशल मीडिया पर फैंस इसे लेकर सवाल पूछ रहे हैं.

Kedar Jadhav not part of 405 players of auction ??

End of an era ?

— Elijah Impey ? (@BreatheRaina) December 13, 2022