भारत के खिलाफ केपटाउन टेस्ट में दक्षिण अफ्रीका को मिली शानदार जीत के नायक रहे कीगन पीटरसन (Keegan Pietersen) को टीम इंडिया के पूर्व कोच रवि शास्त्री (Ravi Shastri) की तरफ से प्रशंसा मिली। शास्त्री ने ट्विटर के जरिए दक्षिण अफ्रीका के इस युवा खिलाड़ी तुलना पूर्व भारतीय दिग्गज गुंडप्पा विश्वनाथ (Gundappa Vishwanath) से की।

केपटाउन टेस्ट चौथे दिन लक्ष्य का पीछा कर रही दक्षिण अफ्रीका की अगुवाई पीटरसन ने की, जिन्होंने 82 रनों की महत्वपूर्ण पारी खेली। दाएं हाथ के नंबर तीन बल्लेबाज ने भी पहली पारी में 72 रन बनाए थे। अपने पांचवें टेस्ट और पहली घरेलू सीरीज में, 29 साल के पीटरसन को भारत के खिलाफ तीन मैचों में 276 रन बनाने के लिए प्लेयर ऑफ द सीरीज का पुरस्कार मिला।

पीटरसन के बल्लेबाजी की सोशल मीडिया पर भी काफी प्रशंसा हुई। इसी बीच भारत के पूर्व मुख्य कोच शास्त्री ने “केपी” महान बताया और कहा कि पीटरसन को बल्लेबाजी करते देख उन्हें महान गुंडप्पा विश्वनाथ की याद दिला दी गई थी।

Keegan Peterson (KP). Excellent initials (@KP24). A great world player in the making. My childhood hero Gundappa Vishwanath comes to mind #SAvIND pic.twitter.com/6T9SuzN6St

— Ravi Shastri (@RaviShastriOfc) January 14, 2022