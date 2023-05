केविन पीटरसन ने किया महेंद्र सिंह धोनी को ट्रोल, 6 साल पुरानी बात फिर दोहराई

'भैया, केविन पीटरसन कह रहा है कि वह आपसे बेहतर गोल्फर है,

धोनी- 'तुम अब भी मेरा पहला टेस्ट विकेट हो'

पीटरसन- वह नॉट आउट था, रिव्यू में देख लो.

आईपीएल 2017 में जब मनोज तिवारी के जरिए केविन पीटरसन और महेंद्र सिंह धोनी की यह बातचीत हुई तो देखने वालों का खूब मनोरंजन हुआ. यह आईपीएल के इतिहास की सबसे मजेदार घटनाओं में दर्ज हो गया. पीटरसन उस समय कॉमेंट्री कर रहे थे जब धोनी और उनके बीच यह बातचीत वायरल हो गई थी. इस बात को अब छह साल बीत चुके हैं लेकिन ऐसा लगता है कि जैसे पीटरसन उसे अभी तक भूले नहीं हैं.

महेंद्र सिंह धोनी जिस विकेट की बात कर रहे थे वह साल 2011 की बात है. भारतीय टीम इंग्लैंड के दौरे पर थी. धोनी ने पीटरसन को गेंदबाजी की थी. इसमें अंपायर बिली बाउडन ने कुक को धोनी की गेंद पर विकेट के पीछे कैच आउट करार दिया था.

इसके बाद पीटरसन ने रिव्यू लिया और तीसरे अंपायर ने इस फैसले को पलट दिया. रिव्यू में साफ हुआ कि बाउडन ने जो आवाज सुनी थी वह बैट से पैड से लगने की थी. पीटरसन ने दोहरा शतक लगाया था. इंग्लैंड ने मैच और सीरीज आसानी से जीत ली थी. इसके साथ ही महेंद्र सिंह धोनी का टेस्ट करियर बिना किसी विकेट के समाप्त हुआ. इंग्लैंड के इस पूर्व बल्लेबाज ने उस घटना का वीडियो ट्वीट किया- 'सबूत बिलकुल साफ है! मैं महेंद्र सिंह दोनी का पहला विकेट नहीं था. वैसे अच्छी गेंद थी एमएस.'

The evidence is CLEAR! I was NOT Dhoni’s first Test wicket.

Nice ball though, MS! ???

Thanks for sending this through, @SkyCricket ?? pic.twitter.com/XFxJOZG4me

— Kevin Pietersen? (@KP24) May 16, 2023