इंग्लैंड क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान केविन पीटरसन (Kevin Pietersen) का कहना है कि कोविड-19 महामारी के कारण मिले अनचाहे ब्रेक से खिलाड़ियों का करियर बढ़ सकता है. कोरोनावायरस के कारण पिछले दो महीनों से खेल की लगभग सभी गतिविधियां ठप्प है. ऐसे में पीटरसन को लगता है कि इस ब्रेक का फायदा कई खिलाड़ियों को मिल सकता है.

पीटरसन ने सोशल मीडिया टिवटर पर ट्वीट करते हुए लिखा, ‘मुझे लगता है कि इस मजबूरी के ब्रेक के कारण न जाने कितने महिला एवं पुरुष खिलाड़ियों के करियर बढ़ गए हैं. दबाव से मानसिक छुट्टी उन्हें खेल से दोबारा प्यार करने में उनकी मदद करेगी और यह देखना दिलचस्प होगा.’

I wonder how many sportsmen/women have had their careers lengthened with this forced break?

Little niggles healing. A mental break from pressure. Falling back in love with their sport.

Would be interesting to find out?

— Kevin Pieterse (@KP24) May 25, 2020