इंडियन प्रीमियर लीग 2020 (Indian Premier League) के 13वें एडिशन का आयोजन यूएई में हो रहा है। इस टी20 लीग में इंग्लैंड के पूर्व कप्तान केविन पीटरसन कमेंटरी (Kevin Pietersen) पैनल का हिस्सा थे लेकिन अब वह अपने घर रवाना हो गए हैं। पीटरसन ने ये फैसला अपने बच्चों के साथ समय बिताने के लिए लिया।

कमेंटरी करने से पहले वह इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) में चार विभिन्न टीमों के साथ खेल चुके थे। वह लंदन पहुंच भी गए हैं।

पीटरसन की पत्नी गायिका जेसिका टेलर हैं और उनके दो बच्चे हैं। पीटरसन ने ट्वीट किया, ‘मैंने आईपीएल छोड़ दिया क्योंकि यह मेरे बच्चों का ‘हॉफ टर्म’ (स्कूल सत्र में एक हफ्ते की छुट्टियां) है और मैं उनके साथ घर पर रहना चाहता हूं। यह साल अजीब रहा है इसलिये अब उनकी छुट्टी है तो मैं पूरे दिन, हर दिन उनके साथ रहना चाहता हूं।’

I left the IPL as it’s half term for my kids and I want to be at home with them. It’s been a strange year, so now they’re off school, I want to be with them all day, everyday.

