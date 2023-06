जो रूट की बल्लेबाजी देखकर केविन पीटरसन हैरान हैं. एजबेस्टन टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच के चौथे दिन रूट जैसे इरादा करके उतरे थे कि वह अपनी बल्लेबाजी का दूसरा पहलू भी दिखाएंगे. एक के बाद एक कई आक्रामक शॉट खेले. दिन के पहले ही ओवर में उन्होंने रिवर्स स्कूप खेलने की कोशिश की. हालांकि इसमें वह सफल नहीं हुए. लेकिन इसके बाद उन्होंने अगले ओवर में इस पर सफल प्रयास किया.

जो रूट ने दिन के पहले ही ओवर में पैट कमिंस की गेंद पर रिवर्स स्कूप खेलना चाहा. हालांकि गेंद और बल्ले का मेल नहीं हो पाया. लेकिन इससे उनकी योजनाओं पर कोई असर नहीं पड़ा. वह स्कॉट बौलेंड की गेंद पर आगे बढ़े और लेग साइड पर गेंद को फ्लिक कर दिया. ऑस्ट्रेलिया ने रूट को क्रीज छोड़ने से रोकने के लिए विकेटकीपर एलेक्स कैरी को स्टंप्स पर बुला लिया. लेकिन इंग्लैंड के इस पूर्व कप्तान ने रन बनाने के दूसरे तरीके इजाद कर लिए.

