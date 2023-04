KL Rahul की 'टुक-टुक' बैटिंग देख ऑन एयर भड़के केविन पीटरसन, बोले- मैं कभी...

इंडियन प्रीमियर लीग यानी IPL के 16वें सीजन के 26वें मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स ने शानदार गेंदबाजी करते हुए लखनऊ सुपर जायंट्स को 154/7 रनों के स्कोर पर ही रोक दिया. कप्तान केएल राहुल और काइल मेयर्स सलामी जोड़ी के रुप में उतरे लेकिन तेज शुरुआत नहीं दे सके. दोनों पावरप्ले यानी 6 ओवर में टीम के खाते में बिना कोई विकेट गवांए केवल 37 रन ही जोड़ सके. पावरप्ले के बाद भी रनों की रफ्तार में कोई खास बदलाव नहीं आया और ये देख कमेंट्री कर रहे इंग्लैंड के पूर्व कप्तान केविन पीटरसन केएल राहुल पर भड़क गए. उन्होंने धीमी बल्लेबाजी को लेकर केएल को जमकर लताड़ लगाई.

पीटरसन ने राहुल पारी को बोरिंग पारी करार देते हुए कहा, “केएल राहुल को बल्लेबाजी करते देखना सबसे बोरिंग चीज है जिससे मैं कभी इससे पहले कभी भी नहीं देखा हूं.” पीटरसन के इस बयान से कई फैंस ने सहमति जताई और सोशल मीडिया पर केएल राहुल को कोसना शुरू कर दिया. पावरप्ले

खत्म होने तक केएल जहां 19 गेंदों पर 19 रन बनाकर खेल रहे थे तो कायल मेयर्स 18 गेंदों पर सिर्फ 16 रन ही बना सके. इसके बाद राहुल की ‘टुक-टुक’ बल्लेबाजी को लेकर सोशल मीडिया पर फैंस मजेदार मीम्स शेयर करने में जुट गए.

? "Watching KL Rahul bat in the powerplays is the most boring thing I have ever been through."

:said Kevin Pietersen on air.#RRvsLSG pic.twitter.com/2u1HtT2ZXd

— Himanshu Pareek (@Sports_Himanshu) April 19, 2023