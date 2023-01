IND vs NZ: क्या T20 टीम से विराट और रोहित की हो गई है छुट्टी, कोच द्रविड़ ने दिया बड़ा जवाब

इंदौर। मुख्य कोच राहुल द्रविड़ ने सोमवार को कहा कि वनडे वर्ल्ड कप के लिए योजनाओं में शामिल भारतीय क्रिकेटर चोटिल नहीं होने की स्थिति में इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) में खेलेंगे और विराट कोहली तथा रोहित शर्मा जैसे सीनियर खिलाड़ियों का कार्यभार प्रबंधन होगा क्योंकि सफेद गेंद के एक प्रारूप को दूसरे पर तरजीह मिलेगी।

भारतीय क्रिकेट बोर्ड (बीसीसीआई) की नई नीति के अनुसार इस साल के आईपीएल के दौरान राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी (एनसीए) और फ्रेंचाइजी अक्टूबर-नवंबर में घरेलू सरजमीं पर होने वाले 50 ओवर के वर्ल्ड कप को देखते हुए मुख्य खिलाड़ियों के कार्यभार पर नजर रखेंगे।

द्रविड़ ने न्यूजीलैंड के खिलाफ यहां होने वाले तीसरे वनडे की पूर्व संध्या पर प्रेस कांफ्रेंस के दौरान पीटीआई के सवाल के जवाब में कहा, ‘‘कार्यभार प्रबंधन आज खेल का हिस्सा बन गया है। हम इन चीजों की समीक्षा करते रहते हैं। हमने कार्यभार प्रबंधन के तहत T20 सीरीज के दौरान कुछ खिलाड़ियों (रोहित, विराट, लोकेश राहुल) को आपके अनुसार ब्रेक दिया था। ’’

उन्होंने कहा, ‘‘चोट का प्रबंधन और कार्यभार प्रबंधन दो अलग चीजें हैं। हम जितना क्रिकेट खेल रहे हैं उसे देखते हुए इन दोनों में संतुलन बनाना होगा कि निकट भविष्य में हमारे लिए प्राथमिकता क्या है। साथ ही सुनिश्चित करना होगा कि हमारे बड़े खिलाड़ी बड़े टूर्नामेंट के लिए उपलब्ध रहें।’’

द्रविड़ ने कहा कि वनडे वर्ल्ड कप की योजनाओं में शामिल खिलाड़ी आईपीएल में खेलेंगे क्योंकि इससे उन्हें अपने T20 कौशल का आकलन करने में मदद मिलेगी।. उन्होंने कहा, ‘‘आईपीएल के मामले में एनसीए और हमारी मेडिकल टीम लगातार फ्रेंचाइजी के संपर्क में रहेगी और अगर कोई मसला या चोट होती है तो हम उसके साथ जुड़ेंगे। अगर कोई खिलाड़ी चोटिल होता है या कोई अन्य चिंता होती है तो बेशक मुझे लगता है कि बीसीसीआई के पास उन्हें (टूर्नामेंट से) हटाने का अधिकार है।’’

