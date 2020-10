भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व तेज गेंदबाज जहीर खान आज 7 अक्टूबर को अपना 42वां जन्मदिन मना रहे हैं. साल 1978 में महाराष्ट्र के श्रीरामपुर में जन्मे जहीर ने सौरव गांगुली की कप्तानी में साल 2000 में टीम इंडिया (Team India) में डेब्यू किया था।

जहीर ने 309 इंटरनेशनल मैचों में कुल 610 विकेट लिए हैं. 2011 विश्व विजेता टीम के अहम सदस्य रहे इस पूर्व पेसर ने 92 टेस्ट मैचों में 311 जबकि 200 वनडे इंटरनेशनल मैचों में 282 विकेट चटकाए। 17 टी20 में इस बाएं हाथ के तेज गेंदबाज के नाम 17 विकेट दर्ज हैं।

जहीर भारत के लिए सर्वाधिक विकेट लेने वाले दूसरे तेज गेंदबाज हैं. उनसे अधिक पूर्व ऑलराउंडर कपिल देव Kapil Dev ने विकेट लिए हैं। जहीर ने नवंबर 2000 में बांग्लादेश के डेब्यू टेस्ट में अपने टेस्ट करियर का आगाज किया था। जहीर के बर्थडे पर उन्हें सोशल मीडिया पर बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है जिसमें भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली Virat Kohli, वीरेंद्र सहवाग Virender Sehwag, बीसीसीआई BCCI और आईसीसी ICC , वीवीएस लक्ष्मण VVS Laxman, इशांत शर्मा IShant Sharma, वसीम जाफर, सचिन तेंदुलकर Sachin Tendulkar आदि प्रमुख हैं।

Many happy returns of the day fella @ImZaheer . Wishing you a year filled with happiness and success. Enjoy the day.

Happy Birthday Zakeshwar Baba.

The man who has the best advice and interesting gyaan on everything.

Khaao Mast Kheer,because it is janamdin of Zaheer. pic.twitter.com/RG4R6KnKgI

— Virender Sehwag (@virendersehwag) October 7, 2020