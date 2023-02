Live क्रिकेट मैच में हेड कोच ने सुलगाई सिगरेट, सोशल मीडिया पर फोटो वायरल

बांग्लादेश प्रीमियर लीग (BPL) अक्सर विवादों में रहती है और इस बार विवाद के पीछे एक शर्मनाक वजह। बांग्लादेश प्रीमियर लीग के एक मुकाबले में एक ऐसी घटना देखने को मिली जिससे अब बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को शर्मिंदगी का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल, BPL में खुलना टाइगर्स के हेड कोच खालिद महमूद ने लाइव मैच के दौरान सिगरेट सुलगा दी जिसकी फोटो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है।

ये मुकाबला खुलना टाइगर्स और फॉर्च्यून बारिशल के बीच खेला गया जिसमें बांग्लादेश के पूर्व कप्तान खालिद महमूद ड्रेसिंग रूम में सिगरेट पीते नजर आए। महमूद के सिगरेट पीने की ये घटना कैमरे में कैद हो गई और अब सोशल मीडिया लोग कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं।

A very relaxed atmosphere at the BPL. Here's Khulna Tigers head coach and former international cricketer Khaled Mahmud having a cigarette in the dressing room during his team's match against Fortune Barishal #BPL #Cricket pic.twitter.com/ip9wcAdZBu