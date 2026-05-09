VIDEO: 'उस्मान तारिक' का उस्ताद निकला यह नन्हा बच्चा, वीडियो कर देगा हैरान

पाकिस्तान के मिस्ट्री स्पिनर उस्मान तारिक अपने एक्शन को लेकर काफी चर्चा में हैं. वह रन-अप के दौरान पॉज लेते हैं और उसके बाद गेंद को रिलीज करते हैं. उनके एक्शन को लेकर रिपोर्ट भी की गई है, मगर उन्होंने इसे क्लियर किया है. सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक छोटा बच्चा उस्मान तारिक का हूबहू नकल करते नजर आ रहा है.

उस्मान तारिक का एक्शन बल्लेबाजों को परेशान करती है क्योंकि वे अनुमान नहीं लगा पाते कि गेंद कब रिलीज होगी. इस वीडियो में बच्चा उस्मान तारिक के सिग्नेचर बॉलिंग एक्शन की हूबहू नकल करता है, जिसे देखकर लोग उसे उनका “उस्ताद” कह रहे हैं. बच्चे का यह टैलेंट हैरान करने वाला है. इतनी कम उम्र में इतनी सटीकता के साथ गेंदबाजी करना वाकई चौंकाने वाला है. सोशल मीडिया पर बच्चे के वीडियो पर रिएक्शन भी आ रहे हैं. फैंस इस बच्चे के वीडियो को देखकर काफी प्रभावित हैं और इसे भविष्य का उभरता हुआ सितारा बता रहे हैं.

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उस्मान तारिक ने टी-20 ब्लास्ट के लिए किया करार

हाल ही में उस्मान तारिक को टी-20 ब्लास्ट के लिए करार किया है. उस्मान तारिक ने Vitality T20 Blast के लिए वारविकशायर काउंटी क्रिकेट क्लब के साथ करार किया है. तारिक पूरे ब्लास्ट सीज़न के लिए उपलब्ध रहेंगे, जिसके बाद वे सीधे ‘द हंड्रेड’ टूर्नामेंट में शामिल हो जाएंगे, जहां वह बर्मिंघम फीनिक्स के लिए खेलेंगे. ये दोनों ही टूर्नामेंट एजबेस्टन में खेले जाएंगे.

उस्मान तारिक के एक्शन में क्या है खास

उस्मान तारिक गेंद को कम हाथ से साइड आर्म स्टाइल में फेंकते हैं, जो पारंपरिक ऑफ-स्पिन से अलग है. उनकी कोहनी में प्राकृतिक झुकाव है. PSL में दो बार उनकी एक्शन रिपोर्ट हुई, लेकिन दोनों बार क्लियर हो गए। ICC नियमों (15 डिग्री फ्लेक्स) के मुताबिक वह लीगल माने जाते हैं.

उस्मान तारिक का करियर

पाकिस्तान के मिस्ट्री स्पिनर उस्मान तारिक ने नौ टी-20 इंटरनेशनल मैच खेले हैं. नौ टी-20 इंटरनेशनल मैच में उनके नाम 18 विकेट है. पाकिस्तान सुपर लीग के अलावा वह CPL, ILT20 और अबू धाबी T10 जैसी लीगों में भी खेल चुके हैं.