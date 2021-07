विंडीज के विस्‍फोटक बल्‍लेबाज कीरोन पोलार्ड, आंद्रे रसेल ने The Hundred League से नाम लिया वापस

Kieron Pollard, Andre Russell opt out of The Hundred League: वेस्टइंडीज के ऑलराउंडर कीरोन पोलार्ड और आंद्रे रसेल द हंड्रेड क्रिकेट टूर्नामेंट से हट गए हैं। क्रिकबज की रिपोर्ट के अनुसार, विदेशी खिलाड़ियों के रिप्लेसमेंट के तौर पर हेली मैथ्यूज, कॉलिन डी ग्रैंडहोम, मरचेंट डी लांगे, कैटी माक और ग्लेन फिलिप्स को द हंड्रेड में लिया गया है।

विंडीज की ऑलराउंडर मैथ्यूज सुने लुस के कोरोना पॉजिटिव होने के कारण टूर्नामेंट से बाहर हटने के बाद वेल्श फायर के लिए खेलेंगी। न्यूजीलैंड के ऑलराउंडर डी ग्रैंडहोम रसेल की जगह सदर्न ब्रेव के लिए खेलेंगे। रसेल अंतरराष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं के कारण टूर्नामेंट में हिस्सा नहीं लेंगे।

इस बीच, वहाब रियाज जिन्हें वीजा कारणों के चलते स्वदेश जाना पड़ा उनकी जगह मरचेंड ट्रेंट रॉकेट्स के लिए खेलेंगे। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टी20 सीरीज में चोटिल हुए पोलार्ड की जगह फिलिप्स वेल्श फायर के लिए पूरे टूर्नामेंट में उपलब्ध होंगे। इंग्लैंड के बल्लेबाज ओली पोप भी चोटिल होने के कारण टूर्नामेंट का हिस्सा नहीं होंगे।