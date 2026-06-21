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कीरोन पोलार्ड ने रचा इतिहास, शतकीय पारी से तोड़ा क्रिस गेल का रिकॉर्ड

कीरोन पोलार्ड ने 56 बॉल में नाबाद 100 रन की पारी खेली. अपनी इस पारी में उन्होंने 11 चौके और चार छक्के लगाए.

Edited By : Akhilesh Tripathi |Jun 21, 2026, 06:19 PM IST

Published On Jun 21, 2026, 06:19 PM IST

Last UpdatedJun 21, 2026, 06:19 PM IST

Kieron Pollard

Kieron Pollard

वेस्टइंडीज के दिग्गज खिलाड़ी कीरोन पोलार्ड ने टी-20 क्रिकेट में इतिहास रच दिया है. मेजर लीग क्रिकेट 2026 (MLC 2026) में MI न्यूयॉर्क की ओर से खेलते हुए कीरोन पोलार्ड ने शतक लगाया, जो उनके टी-20 करियर का दूसरा शतक है. इसके साथ ही वह टी-20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं. उन्होंने अपने ही देश के दिग्गज खिलाड़ी क्रिस गेल का रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिया.

कीरोन पोलार्ड ने 56 बॉल में नाबाद 100 रन की पारी खेली. अपनी इस पारी में उन्होंने 11 चौके और चार छक्के लगाए. उन्होंने 178.57 की स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी की.

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कीरोन पोलार्ड ने टी-20 क्रिकेट में बनाए सबसे ज्यादा रन

वेस्टइंडीज के दिग्गज बल्लेबाज कीरोन पोलार्ड टी20 इतिहास के सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं. पोलार्ड ने यह उपलब्धि मेजर लीग क्रिकेट 2026 में MI न्यूयॉर्क की ओर से खेलते हुए हासिल की. उन्होंने क्रिस गेल के 14,562 रनों के स्कोर को पार कर लिया. पोलार्ड के नाम 14,582 रन हो गए हैं.

टी-20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बैटर्स:

कीरोन पोलार्ड- 14,582 रन
क्रिस गेल- 14,562 रन
एलेक्स हेल्स- 14,482 रन
शोएब मलिक- 14,449 रन
जोस बटलर- 14,314 रन

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पोलार्ड के शतक के बाद भी MI न्यूयॉर्क को मिली हार

39 साल के कीरोन पोलार्ड की शानदार पारी के बावजूद MLC 2026 में MI न्यूयॉर्क को हार का सामना करना पड़ा. पहले बैटिंग करते हुए वॉशिंगटन फ्रीडम ने 245/5 का स्कोर बनाया, जिसमें मिशेल ओवेन की 68 गेंदों में शानदार 155 रन की शामिल थी. जवाब में MI न्यूयॉर्क की टीम 215/6 तक ही पहुंच पाई, पोलार्ड के अलावा कॉर्बिन बॉश ने 14 गेंदों में नाबाद 35 रन बनाए. MI न्यूयॉर्क का अगला मुक़ाबला फ़ाफ़ डु प्लेसिस की कप्तानी वाली टेक्सास सुपर किंग्स से होगा, जो 22 जून को खेला जाएगा.

Akhilesh Tripathi

Akhilesh Tripathi

पत्रकारिता में करियर की शुरुआत साल 2013 मेंआर्यन टीवी (पटना) से हुई, फिर ईनाडु डिजीटल (ईटीवी हैदराबाद) में लगभग एक साल (2015-2016) काम करने के बाद राजस्थान पत्रिका (वाराणसी) पहुंचा, जहां डिजिटल सेक्शन में चार साल तक काम किया. अब सीनियर सब एडिटर के तौर पर साल 2022 से Cricketcountry.com (Zee Media) से जुड़ा हूं.

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