MI को मिली जीत पर पोलार्ड पर लगा तगड़ा जुर्माना, बैटिंग कोच की यह गलती पड़ी उन्हें भारी

Kieron Pollard Fined: मुंबई इंडियंस के लिए गुरुवार की रात आखिरकार थोड़ी राहत वाली रही. दरअसल, मुंबई की टीम ने धर्मशाला में हुए मुकाबले में पंजाब किंग्स को हरा दिया. इस मुकाबले में मुंबई इंडियंस की टीम ने शानदार खेल दिखाया और 6 विकेट से जीत दर्ज की. इस जीत के बाद मुंबई का खेमा काफी खुश नजर आया. हालांकि जीत के बाद भी मुंबई के बैटिंग कोच कायरन पोलार्ड के लिए एक बुरी खबर रही. मुंबई को मिली जीत के बाद भी पोलार्ड पर भारी जुर्माना ठोका गया. मैच के बीच एक गलती करना पोलार्ड को भारी पड़ा है.

पोलार्ड पर ठोका गया मोटा जुर्माना

मुंबई इंडियंस के बैटिंग कोच कायरन पोलार्ड ने मैच के दौरान चौथे अंपायर से अपनी नाराजगी दिखाई थी. दरअसल, मैच के 19वें ओवर में पोलार्ड चौथे अंपायर से काफी नाराज नजर आए थे. उनकी नाराजगी इतनी बढ़ गयी थी कि उन्होंने चौथे अंपायर को अपशब्द कह दिए. मैच के बाद मैच रेफरी पंकज धरमानी द्वारा लगाए इन आरोपों को पोलार्ड ने स्वीकार कर लिया. जिसके बाद उनके मैच फीस का 15 फीसदी का जुर्माना लगाया गया. जुर्माना के अलावा पोलार्ड के एक डिमेरिट प्वाइंट भी मिला है. पोलार्ड पर हुई यह कार्रवाई मुंबई के जीत के जश्न को थोड़ा सा फीका कर गया. पोलार्ड को आईपीएल के कोड ऑफ कंडक्ट के आर्टिकल 2.3 के उल्लंघन का दोषी पाया गया है.

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अपने एग्रेसिव अंदाज के लिए जाने जाते हैं पोलार्ड

यह पहली बार नहीं है जब पोलार्ड अपने एग्रेसिव अंदाज को लेकर फंसे हैं. कोच बनने से पहले वह बतौर खिलाड़ी भी कई बार अपने एग्रेसन के चक्कर में जुर्माना भर चुके हैं. पोलार्ड इसकी वजह से कुछ मुकाबले का बैन भी झेल चुके हैं. हालांकि अब बतौर कोच पोलार्ड यही चाहेंगे कि वह इन विवादों से दूर रहे और टीम को अगले सीजन चैंपियन बनाने के लिए पूरी जान लगाए.

मुंबई को मिली शानदार जीत

मुकाबले की बात करें तो पंजाब किंग्स ने मुंबई के खिलाफ पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 200 रन बनाए. इस लक्ष्य का पीछा करते हुए मुंबई की टीम ने शानदार अंदाज में बल्लेबाजी की और 19.5 बॉल में 205 रन बनाकर 6 विकेट से धमाकेदार जीत अपने नाम कर ली. मुंबई के लिए तिलक वर्मा ने शानदार 75 रन की पारी खेली.