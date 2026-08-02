ड्राफ्ट में मोईन अली, इमाद वसीम, टॉम करन, डेविड विली, टाइमल मिल्स, आज़म खान और एंड्रीज़ गौस जैसे खिलाड़ियों के आने से इंटरनेशनल स्तर की और मजबूती मिली
Published On Aug 02, 2026, 12:55 PM IST
Last UpdatedAug 02, 2026, 12:55 PM IST
Canada Super 60
कनाडा सुपर 60 के सीज़न 2 के प्लेयर ड्राफ्ट में कई बड़े प्लेयर्स को शामिल किया गया है. इसमें कीरोन पोलार्ड, निकोलस पूरन, कॉलिन मुनरो, मुस्तफिजुर रहमान, आंद्रे रसेल और जॉनी बेयरस्टो जैसे नाम शामिल हैं. जॉनी बेयरस्टो, सैम बिलिंग्स, क्रिस लिन और क्रिस जॉर्डन जैसे पहले से साइन किए गए स्टार खिलाड़ी भी इसमें शामिल हैं.
इस ड्राफ्ट में छह फ्रेंचाइजी ने टूर्नामेंट के लिए अपनी टीमें फाइनल कर ली है. यह टूर्नामेंट 29 सितंबर से 4 अक्टूबर तक वैंकूवर के BC प्लेस में खेला जाएगा. सीज़न 2 में शहर-आधारित छह फ्रेंचाइजी शामिल होंगी – वैंकूवर एंकर्स, व्हाइटरॉक वॉरियर्स, ब्रैम्पटन ब्लिट्ज़, टोरंटो सिक्सर्स, मिसिसॉगा मास्टर्स और मॉन्ट्रियल रॉयल टाइगर्स शामिल हैं.
ड्राफ्ट में मोईन अली, इमाद वसीम, टॉम करन, डेविड विली, टाइमल मिल्स, आज़म खान और एंड्रीज़ गौस जैसे खिलाड़ियों के आने से इंटरनेशनल स्तर की और मजबूती मिली. इसमें कनाडा के खिलाड़ियों को भी शामिल किया गया है, जिसमें साद बिन ज़फ़र, कलीम सना, निकोलस किर्टन, युवराज समरा, अली नदीम, दिलराज देओल और फिनले डिक्सन जैसे खिलाड़ी शामिल हैं.
सभी छह फ़्रैंचाइज़ी में ज़बरदस्त बल्लेबाज़, बेहतरीन ऑल-राउंडर, शानदार तेज़ गेंदबाज़ और मैच जिताने वाले खिलाड़ी शामिल हैं. इस ड्राफ़्ट ने सीज़न 2 के लिए एक बहुत ही रोमांचक माहौल तैयार किया है, जो कनाडा और दुनिया भर के क्रिकेट फ़ैंस को अपनी ओर आकर्षित करेगा.
कनाडा सुपर 60 के लीग पार्टनर युवराज सिंह ने कहा, यह देखना बहुत रोमांचक है कि इतने सारे वर्ल्ड-क्लास क्रिकेटर कनाडा सुपर 60 का हिस्सा बनने का फ़ैसला कर रहे हैं, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मशहूर खिलाड़ियों और कनाडा के उभरते हुए टैलेंट का मेल खेल को आगे बढ़ाने के लिए एक बेहतरीन मंच बनाता है और साथ ही फ़ैंस को वर्ल्ड-क्लास अनुभव देता है, सीज़न 2 में हमारे पहले सीज़न से भी ज़्यादा बड़ा और बेहतर बनने की पूरी क्षमता है.