दो बार की इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) चैंपियन कोलकाता नाइटराइडर्स (केकेआर) ने घोषणा की है कि चक्रवात अम्फान की तबाही के बाद वह 5 हजार पेड़ लगाएगा. फ्रेंचाइजी ने साथ ही पश्चिम बंगाल मुख्यमंत्री राहत कोष में योगदान की प्रतिबद्धता भी जताई.

कई दशकों के इस सबसे भीषण चक्रवात ने कोविड-19 के कारण राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के बीच पश्चिम बंगाल में 20 मई को भारी तबाही मचाई थी. इससे लाखों लोग प्रभावित हुए थे जबकि 86 लोगों की जान गई थी. कोलकाता और इसके आसपास के हिस्सों में इस चक्रवात का अधिक असर दिखा था.

केकेआर के मालिकों में शामिल शाहरूख खान ने संदेश में कहा, ‘इस मुश्किल के समय में हमें मजबूत रहना चाहिए जब तक कि हम दोबारा एक साथ मुस्कुराना नहीं शुरू कर दें.’

उन्होंने कहा, ‘केकेआर इस मुश्किल समय में योगदान देने के लिए प्रतिबद्ध है. केकेआर की ‘प्लांट ए 6’ पहल के जरिए हम स्थानीय अधिकारियों के साथ मिलकर काम करने और कोलकाता में पांच हजार पेड़ लगाने की शपथ लेते हैं.’

“The people of #Kolkata and #WestBengal have embraced #KKR and extended their love and unconditional support over the years. This is a small effort on our part to provide some relief to those affected” – @VenkyMysore #Cyclone #Amphan #PrayForWestBengal #KorboLorboJeetbo #KKR pic.twitter.com/ES2uHK1Yq7

