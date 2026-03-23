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IPL 2026: आकाश दीप की जगह यह गेंदबाज बना केकेआर का हिस्सा, जानें घरेलू क्रिकेट में कैसा है प्रदर्शन
कोलकाता नाइट राइडर्स को बड़ा झटका लगा जब उसके पेसर आकाश दीप चोटिल होने की वजह से आईपीएल 2026 के सीजन से बाहर हो गए हैं. उनके साथ पर टीम ने बाएं हाथ के एक पेसर को टीम का हिस्सा बनाया है.
कोलकाता नाइट राइडर्स ने आईपीएल 2026 की शुरुआत से पहले अपनी टीम में बड़ा बदलाव किया है. टीम ने 28 साल के पेसर सौरभ दूबे को चुना है. बाएं हाथ के इस तेज गेंदबाज को तेज गेंदबाज आकाश दीप के रिप्लेसमेंट के तौर पर चुना गया है. आकाश दीप चोटिल हो गए हैं और वह बेंगलुरु में नैशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में रीहैब कर रह हैं. दूबे पहले सनराइजर्स हैदराबाद की टीम का हिस्सा रह चुके हैं लेकिन उन्होंने अभी तक आईपीएल में डेब्यू नहीं किया है.
सुब्रोतो बैनर्जी के हवाले से क्रिकबज ने कहा, ‘वह एक बहुत ही प्रतिभाशाली बाएं हाथ का पेसर है. मैं उन्होंने 2019 में उस वक्त से जानता हूं जब उसने राहुल द्रविड़ की कोचिंग वाली टीम के साथ एसीसी इमर्जिंग टीम एशिया कप के लिए बांग्लादेश का दौरा किया था. वह अतिरिक्त उछाल हासिल कर सकते हैं और गेंद को दोनों ओर स्विंग करवा सकते हैं. यह कोलकाता टीम मैनेजमेंट की ओर से लिया गया अच्छा फैसला है.’ बैनर्जी की दूबे पर गहरी नजर रही है. राष्ट्रीय चयनकर्ता और नागपुर में रहने के कारण वह इस पेसर की काबिलियत से अच्छी तरह वाकिफ हैं. खबर यह भी है कि दूबे पहले ही कोलकाता में केकेआर के कैंप में शामिल हो चुके हैं.
कोलकाता नाइट राइडर्स ने आधिकारिक रूप से भी दूबे के टीम के साथ जुड़ने की पुष्टि की जा चुकी है. हालांकि टीम की ओर से हर्षित राणा के रिप्लेसमेंट के तौर पर किसी भी खिलाड़ी के नाम का ऐलान नहीं किया गया है. राणा भी सीजन के लिए बाहर हो चुके हैं. असल में फ्रैंचाइजी को एक परेशानी यह भी हो रही है कि उसे अभी तक राणा का सही विकल्प नहीं मिला है. उसे ऐसे गेंदबाज की तलाश है जिसने तीनों फॉर्मेट में भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व किया हो.
दूबे को आईपीएल नीलामी में किसी भी टीम ने नहीं खरीदा था. उन्हें रजिस्टर्ड एवेलेबल प्लेयर्स पूल (RAPP) से चुना गया है. उनका बेस प्राइस 30 लाख रुपये था. रिप्लेसमेंट के लिए किसी भी खिलाड़ी को RAPP का हिस्सा होना जरूरी है. दूबे को साल 2022 में सनराइजर्स हैदराबाद ने भी चुना था लेकिन चोट के चलते वह लंबे वक्त तक टीम के साथ नहीं रह पाए थे.
दूबे ने विदर्भ के लिए आखिरी बार 2023-24 के सीजन में सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में खेले थे. इससे पहले वह 2020-21 में विजय हजारे ट्रॉफी में खेले थे. दूबे ने लिस्ट ए में 8 और टी20 क्रिकेट में तीन ही मैच खेले हैं. लिस्ट ए में उनके नाम 16 विकेट हैं.