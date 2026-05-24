डीसी के खिलाफ मैच से पहले केकेआर को लगा बड़ा झटका, स्टार खिलाड़ी हुआ बाहर

कोलकाता नाइट राइडर्स आईपीएल 2026 का अपना आखिरी लीग मुकाबला आज दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ इर्डन गॉर्डन स्टेडियम में खेलेगी. जिसके पहले केकेआर को बड़ा झटका लगा है. श्रीलंका के तेज गेंदबाज मथीशा पथिराना इंजरी के चलते पूरे सीजन से बाहर हो गए हैं. हाल ही में पथिराना ने कोलकाता के लिए मैच खेला था. लेकिन 8 गेंद बाद ही वापस लौट गए. उनकी जगह केकेआर ने विकेटकीपर बल्लेबाज लवनीत सिसोदिया को टीम में शामिल किया है.

पूरे सीजन से बाहर हुए पथिराना

श्रीलंका के दाएं हाथ के तेज गेंदबाज मथीशा पथिराना हैमस्ट्रिंग की चोट के कारण पूरे सीजन से बाहर हो गए हैं. आईपीएल 2026 में पथिराना ने गुजरात टाइटंस के खिलाफ मैच खेला था. उस मुकाबले में उनको इम्पैक्ट खिलाड़ी के तौर पर टीम में जगह मिली थी. लेकिन 8 गेंद फेंकने के बाद ही पथिराना की हैमस्ट्रिंग इंजरी उबर आई. जिसकी वजह से उनको मैदान से बाहर जाना पड़ा. आईपीएल 2026 के ऑक्शन में केकेआर ने पथिराना को 18 करोड़ रुपये की भारी-भरकम कीमत में खरीदा था.

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Kolkata Knight Riders pick Luvnith Sisodia as a replacement for injured Matheesha Pathirana.



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लवनीत सिसोदिया को मिली जगह

केकेआर ने मथीशा पथिराना की जगह लवनीत सिसोदिया को टीम का हिस्सा बनाया है.विकेटकीपर-बल्लेबाज सिसोदिया इससे पहले रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) और केकेआर के लिए आईपीएल खेल चुके हैं. पिछले सीजन लवनीत कोलकाता के साथ टीम का हिस्सा था. लेकिन ऑक्शन से पहले केकेआर ने उनको रिलीज कर दिया था. वहीं ऑक्शन में भी लवनीत को कोई खरीददार नहीं मिला. घरेलू क्रिकेट में कर्नाटक का प्रतिनिधित्व करने वाले सिसोदिया ने 15 टी20 मैच खेले हैं और उनमें 124 रन बनाए हैं. वह 30 लाख रुपये में केकेआर में शामिल होंगे.

कोलकाता नाइट राइडर्स: अजिंक्य रहाणे (कप्तान), फिन एलन, मनीष पांडे, कैमरून ग्रीन, रोवमैन पॉवेल, रिंकू सिंह, तेजस्वी दहिया (विकेटकीपर), अनुकूल रॉय, सुनील नरेन, कार्तिक त्यागी, वरुण चक्रवर्ती, सौरभ दुबे, वैभव अरोड़ा, रमनदीप सिंह, राहुल त्रिपाठी, टिम सीफर्ट, नवदीप सैनी, सार्थक रंजन, प्रशांत सोलंकी, ब्लेसिंग मुजाराबानी, लवनीत सिसोदिया, उमरान मलिक, दक्ष कामरा