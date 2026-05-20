IPL 2026: केकेआर ने मुंबई इंडियंस को हराकर लिया 'बदला', प्लेऑफ की उम्मीदें कायम

प्लेऑफ की रेस से बाहर हो चुकी मुंबई इंडियंस की आईपीएल 2026 में यह नौवीं हार है. वहीं छठी जीत के साथ केकेआर प्लेऑफ की रेस में बनी हुई है.
Published On May 21, 2026, 12:00 AM IST
Last UpdatedMay 21, 2026, 12:00 AM IST
KKR VS MI Match results
KKR VS MI: गेंदबाजों के शानदार प्रदर्शन के बाद मनीष पांडे (33 बॉल में 45 रन) और रोवमेन पावेल (30 बॉल में 40 रन) के बीच अर्धशतकीय साझेदारी से केकेआर ने बुधवार को बारिश से प्रभावित आईपीएल 2026 के करो या मरो मैच में मुंबई इंडियंस को चार विकेट से हरा दिया. केकेआर ने इस जीत के साथ प्लेऑफ की उम्मीदें कायम रखी है. कोलकाता नाइट राइडर्स ने इस जीत के साथ आईपीएल 2026 के शुरुआती मैचों में मुंबई इंडियंस से मिली हार का बदला भी ले लिया.
केकेआर की पिछले सात मैच में छठी जीत के बाद 13 अंक हो गए हैं और टीम प्लेऑफ की रेस में बनी हुई है. केकेआर का एक मुकाबला बाकी है. वहीं मुंबई इंडियंस की टीम को सीजन की नौवीं हार मिली है. मनीष पांडे को उनकी पारी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच का खिताब दिया गया.
148 रन के टारगेट का पीछा करते हुए केकेआर ने पहले ही ओवर में फिन एलन (8) का विकेट गंवा दिया. उसके बाद कप्तान अजिंक्य रहाणे ने मनीष पांडे के साथ 28 गेंदों में 38 रन की साझेदारी की. रहाणे 17 गेंदों में 4 चौकों के साथ 21 रन बनाकर आउट हुए. इसके कुछ देर बाद कैमरून ग्रीन (4) भी पवेलियन लौट गए. रहाणे और ग्रीन का विकेट कार्बिन बॉश के नाम रहा,
कोलकाता की टीम ने 7.1 ओवरों में 54 के स्कोर तक अपने 3 विकेट गंवा दिए थे. यहां से रोवमैन पॉवेल ने मनीष पांडे के साथ चौथे विकेट के लिए 64 रन की साझेदारी करते हुए टीम को जीत की दहलीज तक पहुंचाया. मनीष 33 गेंदों में 6 चौकों के साथ 45 रन बनाकर पवेलियन लौटे. मनीष पांडे के आउट होने के बाद केकेआर को जीत के लिए 30 गेंदों में 30 रन की दरकार थी, 16वें ओवर की दूसरी गेंद पर पॉवेल कैच आउट हुए. उन्होंने इस पारी में दो छक्कों और चार चौकों के साथ 40 रन बनाए.
अंतिम ओवरों में रिंकू सिंह (9) और अनुकूल रॉय (4) ने नाबाद पारी खेलते हुए टीम को सात गेंदें शेष रहते केकेआर को जीत दिलाई. मुंबई इंडियंस के लिए कॉर्बिन बॉश ने सर्वाधिक तीन विकेट निकाले. दीपक चाहर, गजनफर और जसप्रीत बुमराह को एक-एक सफलता मिली.
कोलकाता नाइट राइडर्स ने बारिश से प्रभावित ‘करो या मरो’ के मैच में मुंबई इंडियंस को आठ विकेट पर 147 रन के स्कोर पर रोक दिया. पावरप्ले में ही मुंबई इंडियंस ने 41 रन पर चार विकेट गंवा दिए. रियान रिकेल्टन (06), रोहित शर्मा (15), नमन धीर (00) और सूर्य कुमार यादव (15) बड़ी पारी नहीं खेल सके. कैमरन ग्रीन ने तीन गेंदों के अंतराल में रेयान रिकेलटन (06) और नमन धीर (0) को पवेलियन भेजकर दो विकेट झटके. इसके बाद उन्होंने मिड विकेट से दौड़ते हुए एक शानदार कैच लपका और दुबे की गेंद पर रोहित शर्मा (15) को आउट कर दिया.
बारिश के कारण एक घंटे का खेल रुकने के बाद केकेआर की स्पिन जोड़ी सुनील नारायण और चोटिल वरुण चक्रवर्ती ने अपनी पकड़ और मजबूत कर ली. दोनों ने मिलकर अपने शुरुआती चार ओवरों में सिर्फ 14 रन दिए. नारायण अपनी टर्न और उछाल से काफी खतरनाक साबित हुए. उन्होंने तिलक वर्मा को लगातार परेशान किया और अंत में मुंबई इंडियंस के कप्तान हार्दिक पांड्या (26 रन, 27 गेंद) का कीमती विकेट हासिल किया.
मुंबई इंडियंस का स्केार 17 ओवर में सात विकेट पर 106 रन था, पर मुंबई की टीम ने अच्छी वापसी की और पारी का अंत शानदार तरीके से किया जिसमें कोर्बिन बॉश की 18 गेंदों में नाबाद 32 रन की अहम भूमिका रही. उनकी पारी में दो छक्के और तीन चौके शामिल थे, इससे टीम ने आखिरी तीन ओवरों में 41 रन जोड़े. कैमरन ग्रीन (तीन ओवर में 23 रन देकर दो विकेट) और बाएं हाथ के तेज गेंदबाज सौरभ दुबे (34 रन देकर दो विकेट) ने शुरुआती ओवरों में दो-दो विकेट लेकर अहम भूमिका निभाई. नारायण ने अपने चार ओवर में 13 रन देकर एक विकेट लेकर शानदार प्रदर्शन किया जिसमें 16 ‘डॉट बॉल’ शामिल थीं.