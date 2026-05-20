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KKR vs MI Live Score: कोलकाता vs मुंबई, लाइव स्कोरकार्ड, अपडेट्स

Kolkata Knight Riders​ vs Mumbai Indians Match Scorecard and Updates

Edited By : Akhilesh Tripathi |May 20, 2026, 06:52 PM IST

Published On May 20, 2026, 06:52 PM IST

Last UpdatedMay 20, 2026, 06:52 PM IST

KKR VS MI

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KKR vs MI Live Score: आईपीएल 2026 के 65वें मैच में आज कोलकाता नाइट राइडर्स और मुंबई इंडियंस की टीम आमने-सामने है. यह मुकाबला कोलकाता के इडेन गार्डन्स में खेला जा रहा है. कोलकाता ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला लिया है.

मुंबई इंडियंस (प्लेइंग इलेवन): रयान रिकेलटन (विकेटकीपर), रोहित शर्मा, नमन धीर, सूर्यकुमार यादव, तिलक वर्मा, हार्दिक पंड्या (कप्तान), विल जैक्स, कॉर्बिन बॉश, दीपक चाहर, जसप्रीत बुमराह, रघु शर्मा

इम्पैक्ट सब: शार्दुल ठाकुर, मयंक रावत, रॉबिन मिंज, कृष भगत, एएम गज़नफ़र

कोलकाता नाइट राइडर्स (प्लेइंग इलेवन): अजिंक्य रहाणे (कप्तान), अंगकृष रघुवंशी (विकेटकीपर), कैमरून ग्रीन, रोवमैन पॉवेल, मनीष पांडे, रिंकू सिंह, सुनील नरेन, अनुकूल रॉय, कार्तिक त्यागी, वरुण चक्रवर्ती, सौरभ दुबे

इम्पैक्ट सब: फिन एलन, वैभव अरोड़ा, रमनदीप सिंह, तेजस्वी दहिया, राहुल त्रिपाठी

प्लेऑफ की रेस में बने रहने के लिए कोलकाता को आज का मैच जीतना ही होगा. वहीं मुंबई इंडियंस भले ही प्लेऑफ की रेस से बाहर हो चुकी हो लेकिन वह केकेआर का खेल जरूर बिगाड़ सकती है. . केकेआर के अब 12 मैचों में 11 अंक हैं. और अगले दोनों मैचों में जीत उसे प्लेऑफ में शायद पहुंचा दे, इसलिए केकेआर मैच को जीतने के लिए पूरी ताकत लगा देगी.

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KKR vs MI Live Score: मुंबई इंडियंस को चौथा झटका, सूर्या भी सौरभ दुबे का शिकार बने

KKR vs MI Live Score: मुंबई इंडियंस को चौथा झटका, सूर्या भी सौरभ दुबे का दूसरा शिकार बने. सूर्या ने 15 रन की पारी खेली.

KKR vs MI Live Score: सौरभ दुबे ने रोहित शर्मा का किया शिकार

KKR vs MI Live Score: सौरभ दुबे ने रोहित शर्मा का किया शिकार. रोहित शर्मा 13 बॉल में 15 रन की पारी खेलकर आउट. कैमरन ग्रीन ने लपका बेहतरीन कैच. ग्रीन ने 30 मीटर की दौड़ लगाकर इस कैच को पूरा किया.

KKR vs MI Live Score: कैमरन ग्रीन ने एक ओवर में चटकाए दो विकेट

KKR vs MI Live Score: कैमरन ग्रीन ने एक ओवर में चटकाए दो विकेट. रिकेल्टन को आउट करने के बाद ग्रीन ने नमन धीर को भी बनाया अपना शिकार. नमन धीर खाता भी नहीं खोल सके. 17 रन पर मुंबई के दो बल्लेबाज पवेलियन लौट चुके हैं.

KKR vs MI Live Score: कैमरन ग्रीन ने दिलाई केकेआर को पहली सफलता, रिकेल्टन आउट

KKR vs MI Live Score: कैमरन ग्रीन ने दिलाई केकेआर को पहली सफलता, रिकेल्टन छह रन बनाकर आउट. मनीष पांडे ने लपका बेहतरीन कैच.

KKR vs MI Live Score: दोनों टीमों की प्लेइंग-11

मुंबई इंडियंस (प्लेइंग इलेवन): रयान रिकेलटन (विकेटकीपर), रोहित शर्मा, नमन धीर, सूर्यकुमार यादव, तिलक वर्मा, हार्दिक पंड्या (कप्तान), विल जैक्स, कॉर्बिन बॉश, दीपक चाहर, जसप्रीत बुमराह, रघु शर्मा

इम्पैक्ट सब: शार्दुल ठाकुर, मयंक रावत, रॉबिन मिंज, कृष भगत, एएम गज़नफ़र

कोलकाता नाइट राइडर्स (प्लेइंग इलेवन): अजिंक्य रहाणे (कप्तान), अंगकृष रघुवंशी (विकेटकीपर), कैमरून ग्रीन, रोवमैन पॉवेल, मनीष पांडे, रिंकू सिंह, सुनील नरेन, अनुकूल रॉय, कार्तिक त्यागी, वरुण चक्रवर्ती, सौरभ दुबे

इम्पैक्ट सब: फिन एलन, वैभव अरोड़ा, रमनदीप सिंह, तेजस्वी दहिया, राहुल त्रिपाठी

KKR vs MI Live Score: केकेआर ने टॉस जीता, गेंदबाजी का फैसला

KKR vs MI Live Score: केकेआर ने टॉस जीता, गेंदबाजी का फैसला. कोलकाता की टीम में कोई बदलाव नहीं हुआ है. मुंबई इंडियंस की टीम दो बदलाव के साथ मैदान में उतरी है. हार्दिक पांड्या वापस लौटे हैं, वहीं अल्लाह गजनफऱ की प्लेइंग-11 का हिस्सा हैं.

KKR vs MI Live Score: केकेआर को हर हाल में चाहिए जीत, सामने मुंबई इंडियंस की चुनौती

KKR vs MI Live Score: इंडियन प्रीमियर लीग 2026 में आज ईडन गार्डंस में कोलकाता नाइट राइडर्स के सामने मुंबई इंडियंस की टीम होगी. प्लेऑफ की रेस में बने रहने के लिए कोलकाता को आज का मैच जीतना ही होगा. कोलकाता की टीम ने अपने पहले छह मैचों में से एक भी नहीं जीता था और अंतिम चार की उसकी उम्मीदें लगभग खत्म हो चुकी थी. लेकिन इसके बाद टीम ने लय पकड़ी और लगातार पांच मुकाबले जीते. हालांकि यह सफर भी पिछले मैच में रुक गया. केकेआर के अब 12 मैचों में 11 अंक हैं. और अगले दोनों मैचों में जीत उसे प्लेऑफ का टिकट दिला सकती है. हालांकि मुंबई के सामने टीम की चुनौती आसान नहीं होने वाली है. दोनों टीमों के बीच इस सीजन में जो पिछली भिड़ंत हुई थी उसमें मुंबई ने बाजी मारी थी.

Akhilesh Tripathi

Akhilesh Tripathi

पत्रकारिता में करियर की शुरुआत साल 2013 मेंआर्यन टीवी (पटना) से हुई, फिर ईनाडु डिजीटल (ईटीवी हैदराबाद) में लगभग एक साल (2015-2016) काम करने के बाद राजस्थान पत्रिका (वाराणसी) पहुंचा, जहां डिजिटल सेक्शन में चार साल तक काम किया. अब सीनियर सब एडिटर के तौर पर साल 2022 से Cricketcountry.com (Zee Media) से जुड़ा हूं.

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