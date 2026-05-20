KKR vs MI Live Score: कोलकाता vs मुंबई, लाइव स्कोरकार्ड, अपडेट्स

Kolkata Knight Riders​ vs Mumbai Indians Match Scorecard and Updates

May 20, 2026, 06:52 PM IST

Last Updated May 20, 2026, 06:52 PM IST

Published On May 20, 2026, 06:52 PM IST

Live Blog Summary Scorecard Commentary Schedule Mumbai 57/4 (8.0) Run Rate: (Current: 7.13) Last Wicket: Suryakumar Yadav b Saurabh Dubey 15 (6) - 41/4 in 5.3 Over Tilak Varma 7 * (12) 0x4, 0x6 Hardik Pandya (C) 7 (7) 1x4, 0x6 Sunil Narine (1-0-3-0) * Kartik Tyagi (1-0-4-0)

KKR vs MI Live Score: आईपीएल 2026 के 65वें मैच में आज कोलकाता नाइट राइडर्स और मुंबई इंडियंस की टीम आमने-सामने है. यह मुकाबला कोलकाता के इडेन गार्डन्स में खेला जा रहा है. कोलकाता ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला लिया है.

मुंबई इंडियंस (प्लेइंग इलेवन): रयान रिकेलटन (विकेटकीपर), रोहित शर्मा, नमन धीर, सूर्यकुमार यादव, तिलक वर्मा, हार्दिक पंड्या (कप्तान), विल जैक्स, कॉर्बिन बॉश, दीपक चाहर, जसप्रीत बुमराह, रघु शर्मा

इम्पैक्ट सब: शार्दुल ठाकुर, मयंक रावत, रॉबिन मिंज, कृष भगत, एएम गज़नफ़र

कोलकाता नाइट राइडर्स (प्लेइंग इलेवन): अजिंक्य रहाणे (कप्तान), अंगकृष रघुवंशी (विकेटकीपर), कैमरून ग्रीन, रोवमैन पॉवेल, मनीष पांडे, रिंकू सिंह, सुनील नरेन, अनुकूल रॉय, कार्तिक त्यागी, वरुण चक्रवर्ती, सौरभ दुबे

इम्पैक्ट सब: फिन एलन, वैभव अरोड़ा, रमनदीप सिंह, तेजस्वी दहिया, राहुल त्रिपाठी

प्लेऑफ की रेस में बने रहने के लिए कोलकाता को आज का मैच जीतना ही होगा. वहीं मुंबई इंडियंस भले ही प्लेऑफ की रेस से बाहर हो चुकी हो लेकिन वह केकेआर का खेल जरूर बिगाड़ सकती है. . केकेआर के अब 12 मैचों में 11 अंक हैं. और अगले दोनों मैचों में जीत उसे प्लेऑफ में शायद पहुंचा दे, इसलिए केकेआर मैच को जीतने के लिए पूरी ताकत लगा देगी.