KKR vs MI Live Score: कोलकाता vs मुंबई, लाइव स्कोरकार्ड, अपडेट्स

Kolkata Knight Riders vs Mumbai Indians Match Scorecard and Updates
Published On May 20, 2026, 06:52 PM IST
Last UpdatedMay 20, 2026, 06:52 PM IST
KKR VS MI
KKR vs MI Live Score: आईपीएल 2026 के 65वें मैच में आज कोलकाता नाइट राइडर्स और मुंबई इंडियंस की टीम आमने-सामने है. यह मुकाबला कोलकाता के इडेन गार्डन्स में खेला जा रहा है. कोलकाता ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला लिया है.
मुंबई इंडियंस (प्लेइंग इलेवन): रयान रिकेलटन (विकेटकीपर), रोहित शर्मा, नमन धीर, सूर्यकुमार यादव, तिलक वर्मा, हार्दिक पंड्या (कप्तान), विल जैक्स, कॉर्बिन बॉश, दीपक चाहर, जसप्रीत बुमराह, रघु शर्मा
इम्पैक्ट सब: शार्दुल ठाकुर, मयंक रावत, रॉबिन मिंज, कृष भगत, एएम गज़नफ़र
कोलकाता नाइट राइडर्स (प्लेइंग इलेवन): अजिंक्य रहाणे (कप्तान), अंगकृष रघुवंशी (विकेटकीपर), कैमरून ग्रीन, रोवमैन पॉवेल, मनीष पांडे, रिंकू सिंह, सुनील नरेन, अनुकूल रॉय, कार्तिक त्यागी, वरुण चक्रवर्ती, सौरभ दुबे
इम्पैक्ट सब: फिन एलन, वैभव अरोड़ा, रमनदीप सिंह, तेजस्वी दहिया, राहुल त्रिपाठी
प्लेऑफ की रेस में बने रहने के लिए कोलकाता को आज का मैच जीतना ही होगा. वहीं मुंबई इंडियंस भले ही प्लेऑफ की रेस से बाहर हो चुकी हो लेकिन वह केकेआर का खेल जरूर बिगाड़ सकती है. . केकेआर के अब 12 मैचों में 11 अंक हैं. और अगले दोनों मैचों में जीत उसे प्लेऑफ में शायद पहुंचा दे, इसलिए केकेआर मैच को जीतने के लिए पूरी ताकत लगा देगी.
मुंबई इंडियंस (प्लेइंग इलेवन): रयान रिकेलटन (विकेटकीपर), रोहित शर्मा, नमन धीर, सूर्यकुमार यादव, तिलक वर्मा, हार्दिक पंड्या (कप्तान), विल जैक्स, कॉर्बिन बॉश, दीपक चाहर, जसप्रीत बुमराह, रघु शर्मा
इम्पैक्ट सब: शार्दुल ठाकुर, मयंक रावत, रॉबिन मिंज, कृष भगत, एएम गज़नफ़र
कोलकाता नाइट राइडर्स (प्लेइंग इलेवन): अजिंक्य रहाणे (कप्तान), अंगकृष रघुवंशी (विकेटकीपर), कैमरून ग्रीन, रोवमैन पॉवेल, मनीष पांडे, रिंकू सिंह, सुनील नरेन, अनुकूल रॉय, कार्तिक त्यागी, वरुण चक्रवर्ती, सौरभ दुबे
इम्पैक्ट सब: फिन एलन, वैभव अरोड़ा, रमनदीप सिंह, तेजस्वी दहिया, राहुल त्रिपाठी
KKR vs MI Live Score: इंडियन प्रीमियर लीग 2026 में आज ईडन गार्डंस में कोलकाता नाइट राइडर्स के सामने मुंबई इंडियंस की टीम होगी. प्लेऑफ की रेस में बने रहने के लिए कोलकाता को आज का मैच जीतना ही होगा. कोलकाता की टीम ने अपने पहले छह मैचों में से एक भी नहीं जीता था और अंतिम चार की उसकी उम्मीदें लगभग खत्म हो चुकी थी. लेकिन इसके बाद टीम ने लय पकड़ी और लगातार पांच मुकाबले जीते. हालांकि यह सफर भी पिछले मैच में रुक गया. केकेआर के अब 12 मैचों में 11 अंक हैं. और अगले दोनों मैचों में जीत उसे प्लेऑफ का टिकट दिला सकती है. हालांकि मुंबई के सामने टीम की चुनौती आसान नहीं होने वाली है. दोनों टीमों के बीच इस सीजन में जो पिछली भिड़ंत हुई थी उसमें मुंबई ने बाजी मारी थी.