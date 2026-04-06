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KKR vs PBKS Live Score: बारिश ने रोका खेल, कोलकाता के दो विकेट गिरे
Kolkata Knight Riders vs Punjab Kings Match Scorecard and Updates
KKR vs PBKS Live Score: आईपीएल 2026 के 12वें मैच में कोलकाता नाइटराइडर्स और पंजाब किंग्स की टीमें आमने-सामने है. यह मुकाबला कोलकाता के इडेन गार्डन्स में खेला जा रहा है. केकेआर की टीम ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला लिया है. कोलकाता की टीम मे दो बदलाव हुआ है. वरुण चक्रवर्ती और सुनील नरेन आज का मुकाबला नहीं खेल रहे हैं. उनकी जगह नवदीप सैनी और रोवमेन पॉवेल को जगह दी गई है. पंजाब की टीम में कोई बदलाव नहीं हुआ है.
कोलकाता की टीम के लिए नवदीप सैनी डेब्यू कर रहे हैं. वहीं वरुण चक्रवर्ती आज का मुकाबला नहीं खेल रहे हैं. उन्हें चोट लगी है. सुनील नरेन की तबीयत ठीक नहीं है.
दोनों टीमों की प्लेइंग-11
कोलकाता नाइट राइडर्स (प्लेइंग इलेवन): फिन एलन, अजिंक्य रहाणे (कप्तान), कैमरून ग्रीन, अंगकृष रघुवंशी (विकेटकीपर), रोवमैन पॉवेल, रिंकू सिंह, रमनदीप सिंह, अनुकूल रॉय, नवदीप सैनी, वैभव अरोड़ा, कार्तिक त्यागी
इम्पैक्ट सब: ब्लेसिंग मुजरबानी, मनीष पांडे, तेजस्वी सिंह, राहुल त्रिपाठी, सौरभ दुबे
पंजाब किंग्स (प्लेइंग इलेवन): प्रभसिमरन सिंह (विकेटकीपर), श्रेयस अय्यर (कप्तान), कूपर कोनोली, नेहल वढेरा, शशांक सिंह, मार्कस स्टोइनिस, मार्को जानसन, जेवियर बार्टलेट, विजयकुमार विशक, अर्शदीप सिंह, युजवेंद्र चहल
इम्पैक्ट सब- प्रियांश आर्य, सूर्यांश शेडगे, विष्णु विनोद, प्रवीण दुबे, हरप्रीत बराड़
पंजाब किंग्स की टीम दो लगातार जीत के बाद मैदान में उतर रही है, वहीं कोलकाता नाइट राइडर्स को पहली जीत का इंतजार है.