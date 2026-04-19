KKR VS RR Live Score: कोलकाता vs राजस्थान, लाइव स्कोरकार्ड, अपडेट्स

Kolkata Knight riders vs Rajasthan Royals match scorecard and Updates
Published On Apr 19, 2026, 03:02 PM IST
Last UpdatedApr 19, 2026, 03:02 PM IST
Yashasvi Jaiswal and Vaibhav Suryavanshi
KKR VS RR Live Score: आईपीएल 2026 के 28वें मैच में कोलकाता नाइट राइडर्स और चेन्नई सुपरकिंग्स की टीम आमने-सामने है. यह मुकाबला कोलकाता के इडेन गार्डन्स में खेला जा रहा है. राजस्थान रॉयल्स की टीम ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला लिया है.
राजस्थान रॉयल्स (प्लेइंग इलेवन): वैभव सूर्यवंशी, यशस्वी जयसवाल, ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर), रियान पराग (कप्तान), शिम्रोन हेटमायर, डोनोवन फरेरा, रवींद्र जड़ेजा, जोफ्रा आर्चर, नंद्रे बर्गर, ब्रिजेश शर्मा, रवि बिश्नोई
इम्पैक्ट सब: संदीप शर्मा, शुभम दुबे, लुआन-ड्रे प्रिटोरियस, रवि सिंह, यश पुंजा
कोलकाता नाइट राइडर्स (प्लेइंग इलेवन): अजिंक्य रहाणे (कप्तान), टिम सीफर्ट (विकेटकीपर), कैमरून ग्रीन, रोवमैन पॉवेल, रिंकू सिंह, सुनील नरेन, रमनदीप सिंह, अनुकूल रॉय, वैभव अरोड़ा, कार्तिक त्यागी, वरुण चक्रवर्ती
इम्पैक्ट सब: मनीष पांडे, फिन एलन, अंगकृष रघुवंशी, तेजस्वी सिंह, नवदीप सैनी
KKR VS RR Live Score: वैभव सूर्यवंशी- यशस्वी जायसवाल ने दिलाई राजस्थान को विस्फोटक शुरुआत. पांच ओवर में राजस्थान रॉयल्स ने बिना किसी नुकसान के 41 रन बना लिए हैं. वैभव सूर्यवंशी 31 रन और यशस्वी जायसवाल 10 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद हैं.
KKR VS RR Live Score: राजस्थान रॉयल्स ने टॉस जीता, बल्लेबाजी का फैसला. राजस्थान की टीम में दो बदलाव हुआ है. वहीं कोलकाता की टीम बिना किसी बदलाव के उतरी है. राजस्थान की टीम में शिमरन हेटमायर की वापसी हुई है, वहीं तुषार देशपांडे को रेस्ट दिया गया है, उनकी जगह बृजेश शर्मा को मौका दिया गया है.