केएल राहुल ने रचा इतिहास, आईपीएल में ऐसा करने वाले पहले खिलाड़ी बने

आईपीएल 2026 में शुक्रवार को दिल्ली कैपिटल्स और केकेआर की टीम आमने-सामने हुई. इस मैच में दिल्ली कैपिटल्स के बल्लेबाज केएल राहुल ने बड़ा कारनामा किया. केएल राहुल ने दिल्ली कैपिटल्स के लिए 1000 रन पूरे कर लिए. इसके साथ ही उन्होंने ऐसा रिकॉर्ड बनाया, जो आज से पहले किसी भी बल्लेबाज ने नहीं किया था.

केएल राहुल ने केकेआर के खिलाफ मैच में 14 बॉल में 23 रन की पारी खेली. उनकी इस पारी में चार चौके शामिल थे. राहुल ने पथुम निसंका के साथ 49 रन की ओपनिंग साझेदारी की. राहुल ने इस छोटी इनिंग के साथ ही बड़ा कारनामा किया.

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आईपीएल में तीन फ्रैंचाइजी के लिए 1000 रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज

केएल राहुल आईपीएल में तीन फ्रैंचाइजी के लिए 1000 रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज हैं. उनके अलावा कोई और बल्लेबाज यह कारनामा नहीं कर सका है. केएल राहुल ने पंजाब किंग्स, लखनऊ सुपरजायंट्स और दिल्ली कैपिटल्स के लिए 1000 से ज्यादा रन बनाए हैं.

PBKS के लिए 2548 रन

LSG के लिए 1410 रन

DC के लिए 1007 रन

केएल राहुल ने तोड़ा ऋषभ पंत- जेपी डुमिनी का रिकॉर्ड

केएल राहुल दिल्ली कैपिटल्स के लिए सबसे तेज 1000 रन बनाने वाले बल्लेबाज भी बने हैं. उन्होंने सिर्फ 24 इनिंग में 1000 रन बनाकर ऋषभ पंत और जेपी डुमिनी का रिकॉर्ड तोड़ा. ऋषभ पंत और जेपी डुमिनी के नाम 35-35 इनिंग में 1000 रन बनाने का रिकॉर्ड था. इसके अलावा वह आईपीएल में एक टीम के लिए सबसे तेज 1000 रन बनाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में भी तीसरे नंबर पर हैं. क्रिस गेल के नाम 20 इनिंग में आरसीबी के लिए 1000 रन बनाने का कीर्तिमान है.

IPL में DC के लिए सबसे तेज़ 1000 रन (पारी के हिसाब से):

24 – KL राहुल

35 – JP डुमिनी, ऋषभ पंत

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किसी एक टीम के लिए IPL में 1000 रन बनाने के लिए सबसे कम पारियां:

20 इनिंग- क्रिस गेल (आरसीबी)

21 इनिंग- शान मार्श (पंजाब किंग्स)

23 इनिंग- लेंडल सिमंस (मुंबई इंडियंस), केएल राहुल (पंजाब किंग्स), केएल राहुल (दिल्ली कैपिटल्स)

24 इनिंग- डेवॉन कोनवे (चेन्नई सुपरकिंग्स)

25 इनिंग- मैथ्यू हेडन (चेन्नई सुपरकिंग्स), साई सुदर्शन (गुजरात टाइटंस)

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142 रन ही बना सकी दिल्ली कैपिटल्स की टीम

दिल्ली कैपिटल्स की टीम इस मैच में टॉस हारने के बाद पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में आठ विकेट पर 142 रन ही बना सकी. पथुम निसंका ने अर्धशतक जड़ा और 50 रन की पारी खेली. आशुतोष शर्मा ने 28 बॉल में 39 रन का योगदान दिया. केकेआर के लिए अनुकूल राय और कार्तिक त्यागी ने दो -दो विकेट चटकाए. सुनील नरेन ने चार ओवर में सिर्फ 17 रन देकर एक विकेट अपने नाम किया. वहीं कैमरन ग्रीन को भी एक सफलता मिली.