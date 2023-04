IPL 2023: केएल राहुल ने रचा इतिहास, गेल को पछाड़ हासिल किया ये बड़ा मुकाम

पंजाब किंग्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ शनिवार को IPL 2023 के 21वें मुकाबले में टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया. टॉस हारने के बाद पहले बल्लेबाजी करन उतरे केएल राहुल ने शानदार अर्धशतक जड़ा. केएल ने 40 गेंदों पर पचासा जड़ा. इस अर्धशतकीय पारी के दौरान केएल राहुल ने इतिहास भी रच दिया.

लखनऊ के कप्तान IPL में सबसे तेज 4000 रन पूरे करने वाले बल्लेबाज बन गए हैं. उन्होंने क्रिस गेल का रिकॉर्ड धवस्त किया. केएल ने 105वीं पारी में ये उपलब्धि अपने नाम की. इससे पहले क्रिस गेल के नाम 112 पारियों में IPL में सबसे तेज 4 हजार रन बनाने का रिकॉर्ड दर्ज था.

IPL में सबसे तेज 4 हजार रन (पारी)

केएल राहुल का बल्लेबाजी औसत 47.06 का है जो आईपीएल इतिहास में किसी भी बल्लेबाज का सर्वाधिक है (न्यूनतम 200 रन).

Milestone

4000 runs and counting for KL Rahul in IPL

Follow the match ▶️ https://t.co/OHcd6Vf5zU #LSGvPBKS pic.twitter.com/NWXTyJbLm0

— IndianPremierLeague (@IPL) April 15, 2023