IPL 2023: केएल राहुल ने रचा इतिहास, सबसे तेज किया ये बड़ा कारनामा, कोहली छूटे पीछे

लखनऊ सुपर जायंट्स के कप्तान केएल राहुल ने IPL 2023 के 30वें मुकाबले में गुजरात टाइंटस के खिलाफ इतिहास रच दिया. केएल राहुल ने 15 रन बनाने के साथ ही T20 क्रिकेट में 7000 रन पूरे कर लिए. केएल भारत की ओर से सबसे तेज ये बड़ा मुकाम हासिल करने वाले बल्लेबाज हैं. उन्होंने विराट कोहली को पछाड़ते हुए ये कमाल किया. केएल ने 197वीं पार में ये रिकॉर्ड बनाया. इससे पहले कोहली ने 212 पारियों में 7000 T20 रन पूरे किए थे.

T20 क्रिकेट में सबसे तेज 7000 रन बनाने वाले भारतीय

KL Rahul completed 7000 runs in T20 at a strike rate of 136.

One of the most consistent batters from India. pic.twitter.com/yogf45rUHL

— Johns. (@CricCrazyJohns) April 22, 2023