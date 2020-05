भारतीय टीम के भविष्‍य के खिलाड़ी के रूप में उभर कर सामने आए केएल राहुल (KL Rahul) कोरोना काल में अपने घर पर ही रहते हुए खुद को फिट रखने का प्रयास कर रहे हैं. रविवार को उन्‍होंने टाइम पास करने के लिए ट्विटर के माध्‍यम से फैन्‍स के सवालों के जवाब देने का निर्णय लिया. राहुल ने बेबाकी के साथ फैन्‍स के सवालों पर अपनी प्रतिक्रिया दी.

इसी बीच पवन कुमार नामक एक शख्‍स ने केएल राहुल (KL Rahul) से पूछा कि वो कौन सा ऐसा खिलाड़ी है जो बाएं हाथ के पूर्व विस्‍फोटक विस्‍फोटक बल्‍लेबाज युवराज सिंह (Yuvraj Singh) के 12 गेंदों पर अर्धशतक के रिकॉर्ड को तोड़ सकता है. राहुल ने इसपर कहा कि मैं युवराज सिंह (Yuvraj Singh) के इस रिकॉर्ड को तोड़ने की क्षमता रखता हूं.

I think it’s got to be me https://t.co/FtvM9uIOYU

— K L Rahul (@klrahul11) May 10, 2020