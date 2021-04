आईपीएल (IPL 2021) के 11वें मैच में दिल्‍ली कैपिटल्‍स (Delhi Capitals vs Punjab Kings) अपने पड़ोसी पंजाब किंग्‍स से लोहा लेने को तैयार है. आज पंजाब के कप्‍तान केएल राहुल (KL Rahul Birthday) का जन्‍मदिन भी है. वो आज 29 साल के हो गए हैं. ऐसे में टीम ने केक काटकर राहुल का जन्‍मदिन मनाया.

पंजाब किंग्‍स के आधिकारिक ट्विटर हैडल पर बर्थडे सेलिब्रेशन का एक वीडियो शेयर किया गया है. 46 सैकेंड के वीडियो में केएल राहुल (KL Rahul Birthday) केक काटते हुए नजर आ रहे हैं. वीडियो में पीछे पूरी पंजाब किंग्‍स की टीम हूटिंग करती दिख रही है. वहीं, टीम के हेड कोच अनिल कुंबले (Anil Kumble) ने राहुल को जन्‍मदिन का केक खिलाया.

Birthday celebrations done ✅

Time to add a cherry on the 🎂 with a triumph tonight! 😉#SaddaPunjab #IPL2021 #PunjabKings @klrahul11 pic.twitter.com/1qruGZvFiP

