IPL 2026Virat KohliMS DhoniAbhishek SharmaRohit Sharma
Copied
  • Home
  • News
  • kl Rahul blitz, Kuldeep yadav magic sink Kolkata in final league game DC finish sixth ahead of KKR

जीत के साथ डीसी ने की सम्मानजनक विदाई, केकेआर को 40 रनों से रौंदकर खत्म किया अपना सफर

दिल्ली कैपिटल्स ने केएल राहुल के अर्धशतक के बाद कुलदीप यादव की शानदार गेंदबाजी की बदौलत IPL 2026 के आखिरी लीग मैच में केकेआर के खिलाफ 40 रन से जीत हासिल की, हालांकि इस मैच का नतीजा अब कोई मायने नहीं रखता है.

Edited By : Bhaskar Tiwari |May 25, 2026, 12:00 AM IST

Published On May 25, 2026, 12:00 AM IST

Last UpdatedMay 25, 2026, 12:00 AM IST

दिल्ली कैपिटल्स ने आईपीएल 2026 के आखिरी लीग मैच में कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ 40 रन से जीत दर्ज की. वानखेड़े स्टेडियम में खेले गए दिन के शुरूआती मैच में जब राजस्थान रॉयल्स ने मुंबई इंडियंस को 30 रन से हराकर प्लेऑफ में चौथी और आखिरी टीम के तौर पर क्वालीफाई किया. तो यह मुकाबला पहली पारी के चौथे ओवर में ही बेमानी हो गया था. इस नतीजे के साथ ही केकेआर और पंजाब किंग्स, दोनों ही टीमें टूर्नामेंट से बाहर हो गईं. ईडन गार्ड्न्स में टॉस गंवाकर बल्लेबाजी करने उतरी दिल्ली कैपिटल्स ने पांच विकेट के नुकसान पर 203 रन बनाए. जिसका पीछा करने उतरी केकेआर की टीम कप्तान अजिंक्य रहाणे के सत्र के दूसरे अर्धशतक के बावजूद केकेआर की टीम 18.4 ओवर में 163 रन पर सिमट गई.

केएल राहुल ने खेली तूफानी पारी

आईपीएल 2026 के आखिरी लीग स्टेज मैच में पहले बल्लेबाजी करने उतरी दिल्ली कैपिटल्स की शुरुआत काफी शानदार रही. अभिषेक पोरेल ने केएल राहुल के साथ पहले विकेट के लिए 27 गेंदों में 40 रन की साझेदारी की. अभिषेक 18 गेंदों में 4 चौकों के साथ 22 रन बनाकर आउट हुए. जिसके बाद साहिल परख ने केएल राहुल के साथ दूसरे विकेट के लिए 30 गेंदों में 47 रन जुटाकर टीम को 87 के स्कोर तक पहुंचाया. साहिल 17 गेंदों में 1 छक्के और 3 चौकों के साथ 24 रन बनाकर आउट हुए. यहां से केएल राहुल ने कप्तान अक्षर पटेल के साथ तीसरे विकेट के लिए 19 गेंदों में 38 रन जोड़े. केएल राहुल ने अपनी इस तूफानी पारी में 30 गेंदों का सामना करते हुए 4 छक्कों और 5 चौकों के साथ 60 रन बनाए.

Add Cricket Country as a Preferred Source add cricketcountry as a preferred source

डीसी ने 125 के स्कोर तक अपने 3 विकेट खो दिए थे. जहां से अक्षर पटेल ने डेविड मिलर के साथ चौथे विकेट के लिए 25 गेंदों में 41 रन की साझेदारी करते हुए टीम को विशाल स्कोर तक पहुंचा दिया. अक्षर 25 गेंदों में 39 रन बनाकर पवेलियन लौटे. जबकि डेविड मिलर ने 19 गेंदों में 28 रन की पारी खेली. विपक्षी खेमे से सौरभ दुबे ने सबसे ज्यादा 2 विकेट मिले, जबकि अनुकूल रॉय, सुनील नरेन और वरुण चक्रवर्ती ने 1-1 विकेट अपने नाम किया.

अजिंक्य रहाणे की अर्धशतकीय पारी नहीं आई किसी काम

विशाल लक्ष्य का पीछा करने उतरी केकेआर 18.4 ओवरों में महज 163 रन पर सिमट गई. कप्तान अजिंक्य रहाणे और फिन एलन की जोड़ी ने शानदार शुरुआत दिलाई. दोनों खिलाड़ियों ने 4.3 ओवरों में 43 रन की साझेदारी की. फिन एलन 13 गेंदों में 4 बाउंड्री के साथ 20 रन बनाकर पवेलियन लौटे. जिसके बाद रहाणे ने मनीष पांडे के साथ दूसरे विकेट के लिए 44 रन जुटाकर टीम को 87 के स्कोर तक पहुंचाया. पांडे 16 गेंदों में 25 रन बनाकर आउट हुए. रहाणे ने रॉवमैन पॉवेल के साथ चौथे विकेट के लिए 22 गेंदों में 32 रन की साझेदारी की. रहाणे 39 गेंदों में 4 छक्कों और इतने ही चौकों के साथ 63 रन बनाकर पवेलियन लौटे.

केकेआर ने 128 के स्कोर पर रहाणे के रूप में अपना चौथा विकेट गंवाया. अगली गेंद पर कुलदीप यादव ने रिंकू सिंह (0) को भी आउट कर दिया. लेकिन हैट्रिक पूरी नहीं कर सके. इनके अलावा, पॉवेल ने 21 गेंदों में 29 रन की पारी खेली. लेकिन टीम को जीत नहीं दिला सके. विपक्षी खेमे से कुलदीप यादव और लुंगी एनगिडी ने 3-3 विकेट हासिल किए. मिचेल स्टार्क ने 2 विकेट अपने नाम किए. दिल्ली कैपिटल्स ने 14 में से 7 मैच जीतकर छठे स्थान पर रहते हुए अपना अभियान समाप्त किया. जबकि केकेआर ने 14 में से 6 मैच जीते।. यह टीम 7वें पायदान पर रही.

Bhaskar Tiwari

Bhaskar Tiwari

Related News

'हमने प्लेऑफ में पहुंचने में बहुत देर कर दी...', जीत के बाद रियान पराग का बड़ा बयान

'हमने प्लेऑफ में पहुंचने में बहुत देर कर दी...', जीत के बाद रियान पराग का बड़ा बयान

शार्दुल ठाकुर का IPL में 'लॉर्ड' अवतार, 4 अलग-अलग टीमों से खेलते हुए बनाया ऐसा अनोखा रिकॉर्ड

शार्दुल ठाकुर का IPL में 'लॉर्ड' अवतार, 4 अलग-अलग टीमों से खेलते हुए बनाया ऐसा अनोखा रिकॉर्ड

IPL 2026: जोफ्रा आर्चर के धमाल से प्लेऑफ में राजस्थान, पंजाब- कोलकाता का सपना टूटा

IPL 2026: जोफ्रा आर्चर के धमाल से प्लेऑफ में राजस्थान, पंजाब- कोलकाता का सपना टूटा

Vaibhav Sooryavanshi Record: वैभव सूर्यवंशी ने रचा इतिहास, ऐसा करने वाले बने भारत के पहले बल्लेबाज

Vaibhav Sooryavanshi Record: वैभव सूर्यवंशी ने रचा इतिहास, ऐसा करने वाले बने भारत के पहले बल्लेबाज

Latest News

riyan-parag-54

'हमने प्लेऑफ में पहुंचने में बहुत देर कर दी...', जीत के बाद रियान पराग का बड़ा बयान

%e0%a5%87shardul-thakur

शार्दुल ठाकुर का IPL में 'लॉर्ड' अवतार, 4 अलग-अलग टीमों से खेलते हुए बनाया ऐसा अनोखा रिकॉर्ड

jofra-archer-65

IPL 2026: जोफ्रा आर्चर के धमाल से प्लेऑफ में राजस्थान, पंजाब- कोलकाता का सपना टूटा

vaibhav-sooryavanshi-1-2

Vaibhav Sooryavanshi Record: वैभव सूर्यवंशी ने रचा इतिहास, ऐसा करने वाले बने भारत के पहले बल्लेबाज

rohit-sharma-shameful-record

IPL 2026: राजस्थान के खिलाफ खाता नहीं खोल सके रोहित शर्मा, दर्ज हुआ शर्मनाक रिकॉर्ड
ravindra-jadeja-shardul-thakur

VIDEO: पहले मनाया जश्न, फिर मांगनी पड़ी माफी, जडेजा ने मैदान पर शार्दुल को किया ट्रोल

Editor's Pick

IPL 2026 Sunrisers Hyderabad vs Royal Challengers Bengaluru Match Preview and Playing 11 Updates

कैसे टॉप-2 में पहुंचेगी SRH, RCB के खिलाफ कितने रन से जीतना होगा?
Chennai Super Kings Bowling Coach Eric Simons Comment on MS Dhoni Return on Ground

चेन्नई सुपर किंग्स के कोच से ही जान लीजिए, कब वापसी करेंगे महेंद्र सिंह धोनी
IPL 2026 Playoffs Scenario For Rajasthan Royals, Punjab kIngs, Kolkata Knight Riders and Delhi Capitals

IPL 2026: एक स्थान चार दावेदार, प्लेऑफ की रेस में अगर-मगर, मुश्किल डगर के पेंच
Sai Sudharsan and Shubman Gill creates History against CSK in IPL 2026

साई सुदर्शन- शुभमन गिल की जोड़ी ने रचा इतिहास, ध्वस्त किए कई बड़े रिकॉर्ड्स

Shubman Gill Completes 6000 T20 Runs third fastest for India Breaks Shikhar dhawan Suresh raina Rohit sharma record

शुभमन गिल ने तोड़ा धवन, रैना और रोहित का रिकॉर्ड, टी-20 में हासिल की बड़ी उपलब्धि
MS Dhoni has Gone Back to Ranchi Will Join The Team if CSK Qualifies for The Playoffs

रांची लौटे धोनी, अब तभी लौटेंगे अगर CSK प्लेऑफ में बनाएगी जगह