केएल राहुल ने रचा इतिहास, टूट गए कई बड़े रिकॉर्ड्स, अभिषेक- सहवाग भी पीछे छूटे

केएल राहुल ने पंजाब किंग्स के खिलाफ मैच में 47 बॉल में शतक लगाया. वह भारत के लिए आईपीएल में सबसे बड़ा व्यक्तिगत स्कोर बनाने वाले बल्लेबाज भी बन गए हैं.
Published On Apr 25, 2026, 05:25 PM IST
Last UpdatedApr 25, 2026, 05:25 PM IST
KL Rahul Hundred
दिल्ली कैपिटल्स के ओपनर केएल राहुल ने पंजाब किंग्स के खिलाफ मैच में धमाकेदार शतक जड़ा. केएल राहुल ने पंजाब किंग्स के खिलाफ मैच में 67 बॉल में 152 रन की पारी खेली. उनकी इस पारी में 16 चौके और नौ छक्के शामिल हैं. इस शतक के साथ राहुल ने कई बड़े रिकॉर्ड्स ध्वस्त कर दिए हैं.
दिल्ली कैपिटल्स के ओपनर केएल राहुल को 12 रन के स्कोर पर जीवनदान मिला था, जब शशांक सिंह ने उनका आसान कैच ड्रॉप कर दिया था, राहुल ने इसका उन्होंने जमकर फायदा उठाया और आईपीएल में अपना छठा शतक जड़ दिया.
केएल राहुल ने अभिषेक शर्मा का सबसे बड़ा रिकॉर्ड ध्वस्त किया और वह आईपीएल में सबसे बड़ा व्यक्तिगत स्कोर (152) बनाने वाले भारतीय बल्लेबाज बन गए हैं. उन्होंने अभिषेक शर्मा के 141 रन के स्कोर को पीछे छोड़ दिया. यह किसी भारतीय का टी-20 में भी सबसे बड़ा स्कोर है.
175* – क्रिस गेल (RCB) बनाम PWI, बेंगलुरु, 2013
158* – ब्रेंडन मैकुलम (KKR) बनाम RCB, बेंगलुरु, 2008
152* – KL राहुल (DC) बनाम PBKS, दिल्ली, 2026
141 – अभिषेक शर्मा (SRH) बनाम PBKS, हैदराबाद, 2025
140* – क्विंटन डी कॉक (KKR) बनाम LSG, मुंबई DYP, 2022
राहुल पुरुषों के T20 क्रिकेट में 150 से ज़्यादा का स्कोर बनाने वाले दूसरे भारतीय हैं. उनसे पहले तिलक वर्मा ने 2024/25 में राजकोट में मेघालय के खिलाफ हैदराबाद के लिए 151 रन बनाए थे.
152*– केएल राहुल बनाम PBKS, दिल्ली, 2026
151 – तिलक वर्मा बनाम मेघालय, राजकोट, 2024
148 – अभिषेक शर्मा बनाम बंगाल, सिकंदराबाद, 2025
147 – श्रेयस अय्यर बनाम सिक्किम, इंदौर, 2019
146 – पुनीत बिष्ट बनाम मिज़ोरम, चेन्नई, 2021
केएल राहुल ने दिल्ली कैपिटल्स के लिए सबसे तेज शतक लगाकर वीरेंद्र सहवाग के रिकॉर्ड को ध्वस्त कर दिया. केएल राहुल ने 47 बॉल में शतक पूरा किया. वीरेंद्र सहवाग के नाम दिल्ली कैपिटल्स के लिए 48 बॉल में शतक लगाने का रिकॉर्ड था. डी कॉक भी दिल्ली कैपिटल्स के लिए खेलते हुए 48 बॉल में शतक जड़ चुके हैं.
IPL में DC के लिए सबसे तेज़ 100 रन (गेंदों के हिसाब से):
47 – केएल राहुल बनाम PBKS, दिल्ली, 2026
48 – डी कॉक बनाम RCB, बेंगलुरु, 2016
48 – वीरेंद्र सहवाग बनाम Deccan Chargers, हैदराबाद, 2011
51 – एबी डिविलियर्स बनाम CSK, डरबन, 2009
52 – डेविड वॉर्नर बनाम Deccan Chargers, हैदराबाद, 2012
केएल राहुल ने शतक के साथ रोहित शर्मा की बराबरी की. केएल राहुल ने टी-20 में आठवां शतक लगाया है. रोहित शर्मा के नाम भी टी-20 में आठ शतक लगाने का रिकॉर्ड है.
9 – विराट कोहली, अभिषेक शर्मा
8 – रोहित शर्मा, संजू सैमसन, केएल राहुल*
7 – ईशान किशन
केएल राहुल ने आईपीएल का यह छठा शतक है. बतौर विकेटकीपर आईपीएल में वह सबसे ज्यादा शतक (तीन) लगाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं.
3 – क्विंटन डी कॉक, संजू सैमसन, केएल राहुल*
2 – एडम गिलक्रिस्ट, ऋषभ पंत
केएल राहुल और नितीश राणा ने दूसरे विकेट के लिए सबसे बड़ी साझेदारी का रिकॉर्ड अपने नाम किया. दोनों की जोड़ी ने नमन ओझा और डेविड वॉर्नर के 189 रन की नाबाद साझेदारी का रिकॉर्ड पीछे छोड़ दिया.
191* – KL राहुल और नीतीश राणा बनाम PBKS, दिल्ली, 2026
189* – नमन ओझा और डेविड वॉर्नर बनाम डेक्कन चार्जर्स, हैदराबाद, 2012
154 – जीन-पॉल डुमिनी और श्रेयस अय्यर बनाम MI, दिल्ली, 2015