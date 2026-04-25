IPL 2026Virat KohliMS DhoniAbhishek SharmaRohit Sharma
Copied
  • Home
  • News
  • KL Rahul breaks Abhishek Sharma record of Highest Individual Indian score in IPL

केएल राहुल ने रचा इतिहास, टूट गए कई बड़े रिकॉर्ड्स, अभिषेक- सहवाग भी पीछे छूटे

केएल राहुल ने पंजाब किंग्स के खिलाफ मैच में 47 बॉल में शतक लगाया. वह भारत के लिए आईपीएल में सबसे बड़ा व्यक्तिगत स्कोर बनाने वाले बल्लेबाज भी बन गए हैं.

Edited By : Akhilesh Tripathi |Apr 25, 2026, 05:25 PM IST

Published On Apr 25, 2026, 05:25 PM IST

Last UpdatedApr 25, 2026, 05:25 PM IST

KL Rahul Hundred

KL Rahul Hundred

दिल्ली कैपिटल्स के ओपनर केएल राहुल ने पंजाब किंग्स के खिलाफ मैच में धमाकेदार शतक जड़ा. केएल राहुल ने पंजाब किंग्स के खिलाफ मैच में 67 बॉल में 152 रन की पारी खेली. उनकी इस पारी में 16 चौके और नौ छक्के शामिल हैं. इस शतक के साथ राहुल ने कई बड़े रिकॉर्ड्स ध्वस्त कर दिए हैं.

दिल्ली कैपिटल्स के ओपनर केएल राहुल को 12 रन के स्कोर पर जीवनदान मिला था, जब शशांक सिंह ने उनका आसान कैच ड्रॉप कर दिया था, राहुल ने इसका उन्होंने जमकर फायदा उठाया और आईपीएल में अपना छठा शतक जड़ दिया.

Add Cricket Country as a Preferred Source add cricketcountry as a preferred source

राहुल ने तोड़ा अभिषेक शर्मा का रिकॉर्ड

केएल राहुल ने अभिषेक शर्मा का सबसे बड़ा रिकॉर्ड ध्वस्त किया और वह आईपीएल में सबसे बड़ा व्यक्तिगत स्कोर (152) बनाने वाले भारतीय बल्लेबाज बन गए हैं. उन्होंने अभिषेक शर्मा के 141 रन के स्कोर को पीछे छोड़ दिया. यह किसी भारतीय का टी-20 में भी सबसे बड़ा स्कोर है.

IPL में सबसे ज़्यादा व्यक्तिगत स्कोर

175* – क्रिस गेल (RCB) बनाम PWI, बेंगलुरु, 2013
158* – ब्रेंडन मैकुलम (KKR) बनाम RCB, बेंगलुरु, 2008
152* – KL राहुल (DC) बनाम PBKS, दिल्ली, 2026
141 – अभिषेक शर्मा (SRH) बनाम PBKS, हैदराबाद, 2025
140* – क्विंटन डी कॉक (KKR) बनाम LSG, मुंबई DYP, 2022

राहुल पुरुषों के T20 क्रिकेट में 150 से ज़्यादा का स्कोर बनाने वाले दूसरे भारतीय हैं. उनसे पहले तिलक वर्मा ने 2024/25 में राजकोट में मेघालय के खिलाफ हैदराबाद के लिए 151 रन बनाए थे.

पुरुषों के T20 में भारतीय बल्लेबाजों का सबसे बड़ा व्यक्तिगत स्कोर

152*– केएल राहुल बनाम PBKS, दिल्ली, 2026

151 – तिलक वर्मा बनाम मेघालय, राजकोट, 2024

148 – अभिषेक शर्मा बनाम बंगाल, सिकंदराबाद, 2025

147 – श्रेयस अय्यर बनाम सिक्किम, इंदौर, 2019

146 – पुनीत बिष्ट बनाम मिज़ोरम, चेन्नई, 2021

राहुल ने तोड़ा वीरेंद्र सहवाग का रिकॉर्ड

केएल राहुल ने दिल्ली कैपिटल्स के लिए सबसे तेज शतक लगाकर वीरेंद्र सहवाग के रिकॉर्ड को ध्वस्त कर दिया. केएल राहुल ने 47 बॉल में शतक पूरा किया. वीरेंद्र सहवाग के नाम दिल्ली कैपिटल्स के लिए 48 बॉल में शतक लगाने का रिकॉर्ड था. डी कॉक भी दिल्ली कैपिटल्स के लिए खेलते हुए 48 बॉल में शतक जड़ चुके हैं.

IPL में DC के लिए सबसे तेज़ 100 रन (गेंदों के हिसाब से):

47 – केएल राहुल बनाम PBKS, दिल्ली, 2026

48 – डी कॉक बनाम RCB, बेंगलुरु, 2016

48 – वीरेंद्र सहवाग बनाम Deccan Chargers, हैदराबाद, 2011

51 – एबी डिविलियर्स बनाम CSK, डरबन, 2009

52 – डेविड वॉर्नर बनाम Deccan Chargers, हैदराबाद, 2012

राहुल ने रोहित शर्मा की बराबरी की

केएल राहुल ने शतक के साथ रोहित शर्मा की बराबरी की. केएल राहुल ने टी-20 में आठवां शतक लगाया है. रोहित शर्मा के नाम भी टी-20 में आठ शतक लगाने का रिकॉर्ड है.

T20s में भारत के बल्लेबाजों के सर्वाधिक शतक:

9 – विराट कोहली, अभिषेक शर्मा

8 – रोहित शर्मा, संजू सैमसन, केएल राहुल*

7 – ईशान किशन

केएल राहुल ने आईपीएल का यह छठा शतक है. बतौर विकेटकीपर आईपीएल में वह सबसे ज्यादा शतक (तीन) लगाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं.

IPL में विकेटकीपर की तरफ से सर्वाधिक शतक:

3 – क्विंटन डी कॉक, संजू सैमसन, केएल राहुल*

2 – एडम गिलक्रिस्ट, ऋषभ पंत

केएल राहुल- नितीश राणा ने की दूसरे विकेट के लिए सबसे बड़ी साझेदारी

केएल राहुल और नितीश राणा ने दूसरे विकेट के लिए सबसे बड़ी साझेदारी का रिकॉर्ड अपने नाम किया. दोनों की जोड़ी ने नमन ओझा और डेविड वॉर्नर के 189 रन की नाबाद साझेदारी का रिकॉर्ड पीछे छोड़ दिया.

IPL में DC के लिए दूसरे विकेट की सबसे बड़ी साझेदारियां:

191* – KL राहुल और नीतीश राणा बनाम PBKS, दिल्ली, 2026

189* – नमन ओझा और डेविड वॉर्नर बनाम डेक्कन चार्जर्स, हैदराबाद, 2012

154 – जीन-पॉल डुमिनी और श्रेयस अय्यर बनाम MI, दिल्ली, 2015

AT

Akhilesh Tripathi

पत्रकारिता में करियर की शुरुआत साल 2013 मेंआर्यन टीवी (पटना) से हुई, फिर ईनाडु डिजीटल (ईटीवी हैदराबाद) में लगभग एक साल (2015-2016) काम करने के बाद राजस्थान पत्रिका (वाराणसी) पहुंचा, जहां डिजिटल सेक्शन में चार साल तक काम किया. अब सीनियर सब एडिटर के तौर पर साल 2022 से Cricketcountry.com (Zee Media) से जुड़ा हूं.

Related News

These 7 Players Can make his Debut for India Just After IPL 2026 number 6 Will Surprise you

These 7 Players Can make his Debut for India Just After IPL 2026 number 6 Will Surprise you
Shashank Singh dropped easy catch of KL Rahul in DC VS PBKS IPL 2026 Match

Shashank Singh dropped easy catch of KL Rahul in DC VS PBKS IPL 2026 Match
IPL 2026: दिल्ली कैपिटल्स बनाम पंजाब किंग्स, लाइव स्कोर और अपडेट

IPL 2026: दिल्ली कैपिटल्स बनाम पंजाब किंग्स, लाइव स्कोर और अपडेट
IPL 2026 Delhi Capitals vs Punjab Kings KL Rahul To Shreyas Iyer 5 Players to Look out for in Today’s Match

IPL 2026 Delhi Capitals vs Punjab Kings KL Rahul To Shreyas Iyer 5 Players to Look out for in Today’s Match

Latest News

kl-rahul-hundred-3

केएल राहुल ने रचा इतिहास, टूट गए कई बड़े रिकॉर्ड्स, अभिषेक- सहवाग भी पीछे छूटे
nitish-rana-28-runs-over

6, 4, 4, 4,4,6... दिल्ली कैपिटल्स के बल्लेबाज ने पंजाब किंग्स को धुआं-धुआं कर दिया
ipl-players-india-debut

IPL के बाद ये 7 खिलाड़ी बना सकते हैं टीम इंडिया में जगह, नंबर 6 आपको करेगा हैरान
shashank-singh-10

डांट के बाद मुंह छुपाते नजर आए थे शशांक सिंह, अब फिर दोहराई वही गलती, टपका दिया लड्डू कैच

sreesanth-harbhajan

'स्लैपगेट' पर ऐड बनाकर की कमाई, माफी वाला बयान नाटक, श्रीसंत के निशाने पर हरभजन
dc-vs-pbks-3

IPL 2026: DC vs PBKS- नीतीश राणा सेंचुरी से चूके, दिल्ली का पहाड़ सा स्कोर

Editor's Pick

These 7 Players Can make his Debut for India Just After IPL 2026 number 6 Will Surprise you

IPL के बाद ये 7 खिलाड़ी बना सकते हैं टीम इंडिया में जगह, नंबर 6 आपको करेगा हैरान
IPL 2026 Virat Kohli said his Partnership With Devdutt Padikkal was Game Changer Against Gujarat Titans

IPL 2026: विराट कोहली ने गुजरात टाइटंस के खिलाफ किसे बताया गेम-चेंजर
IPL 2026 Only Vaibhav Sooryavanshi and Yashasvi Jaiswal a lone can not help Rajasthan Royals Cause There 3 other batter should take Responsibility

वैभव और जायसवाल के भरोसे ही नहीं होगा RR का काम, इन्हें भी उठानी होगी जिम्मेदारी
WATCH West Indies Batter hit by a Dangerous Bouncer in Domestic Cricket Tournament Match Abandoned

बाउंसर से जमीन पर गिरा बल्लेबाज, हेलमेट को मारी लात, फिर मैच का क्या हुआ?
IPL 2026 SRH vs DC 3 wickets in 5 balls how Sunrisers Hyderabad put Delhi Capitals on Backfoot Eshan Malinga took 2 wickets

5 गेंद में हाथ से फिसला मैच, मलिंगा के डबल-स्ट्राइक से पटरी से उतरी DC
IPL 2026 Abhishek Sharma Dedicated his century against Delhi Capital to his sister who is not keeping well

'यह तुम्हारे लिए...', इमोशनल अभिषेक ने सेंचुरी लगाकर भेजा बीमार बहन को प्यार