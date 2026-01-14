IND VS NZ: केएल राहुल के शतक पर भारी पड़ी डेरेल मिशेल की सेंचुरी, न्यूजीलैंड ने आठ साल बाद भारत को घर में हराया

भारत ने न्यूजीलैंड के सामने जीत के लिए 285 रन का लक्ष्य रखा था, न्यूजीलैंड की टीम ने 47.3 ओवर में टारगेट को हासिल कर लिया.

Daryl Mitchell

IND VS NZ 2nd ODI: डेरेल मिशेल के शतक की मदद से न्यूजीलैंड ने दूसरे वनडे मैच में सात विकेट से हरा दिया. इस जीत के साथ न्यूजीलैंड ने तीन मैचों की वनडे सीरीज 1-1 की बराबरी कर ली है. सीरीज का तीसरा मैच 18 जनवरी को इंदौर में खेला जाएगा.

भारत ने न्यूजीलैंड के सामने जीत के लिए 285 रन का लक्ष्य रखा था, न्यूजीलैंड की टीम ने 47.3 ओवर में टारगेट को हासिल कर लिया. डेरेल मिशेल 117 बॉल में 131 रन बनाकर नाबाद रहे. न्यूजीलैंड की टीम का भारत में यह सबसे सफल रन चेज है. इससे पहले वनडे वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड ने इंग्लैंड के खिलाफ वनडे वर्ल्ड कप 2023 के पहले मैच में 283 रन का टारगेट चेज किया था. 2017 के बाद लगातार आठ वनडे हारने के बाद न्यूजीलैंड के भारत के खिलाफ यह उनकी पहली जीत है. आठ साल बाद न्यूजीलैंड ने भारत को उसके घर में हराया है. इससे पहले 22 अक्टूबर 2017 को न्यूजीलैंड को भारत में भारत के खिलाफ वानखेड़े में जीत मिली थी.

रोहित- विराट फ्लॉप, शुभमन गिल ने जड़ा अर्धशतक

टॉस गंवाकर बल्लेबाजी के लिए उतरी भारतीय टीम ने 7 विकेट खोकर 284 रन बनाए. रोहित शर्मा और कप्तान शुभमन गिल की सलामी जोड़ी ने 12.2 ओवरों में 70 रन की साझेदारी की. रोहित 38 गेंदों में 4 चौकों की मदद से 24 रन बनाकर आउट हुए, यहां से कप्तान शुभमन गिल ने विराट कोहली के साथ दूसरे विकेट के लिए 29 रन की साझेदारी करते हुए टीम को 99 के स्कोर तक पहुंचाया. गिल 53 गेंदों में 1 छक्के और 9 चौकों के साथ 56 रन बनाकर आउट हुए, जिसके बाद फैंस को विराट कोहली से उम्मीदें थीं, लेकिन वह 23 रन का योगदान देकर पवेलियन लौट गए.

केएल राहुल ने जड़ा वनडे करियर का आठवां शतक

भारतीय टीम 23.3 ओवरों के खेल तक 4 विकेट खोकर 118 रन बना चुकी थी, यहां से केएल राहुल ने रवींद्र जडेजा के साथ पांचवें विकेट के लिए 73 रन की साझेदारी की. जडेजा 44 गेंदों में 27 रन बनाकर आउट हुए, जिसके बाद केएल राहुल ने नीतीश रेड्डी के साथ छठे विकेट के लिए 57 रन की साझेदारी करते हुए टीम को 248 के स्कोर तक पहुंचाया. केएल राहुल ने 92 गेंदों में 1 छक्के और 11 चौकों के साथ 112 रन की नाबाद पारी खेली, जबकि नितीश रेड्डी ने 20 रन का योगदान टीम के खाते में दिया. न्यूजीलैंड के लिए क्रिस्चियन क्लार्क ने 8 ओवरों में 56 रन देकर सर्वाधिक 3 विकेट हासिल किए. इनके अलावा, काइल जैमीसन, जैक फाउलकेस, जेडेन लेनोक्स और कप्तान माइकल ब्रेसवेल ने 1-1 विकेट अपने नाम किया.

विल यंग और डेरिल मिशेल के बीच 162 रन की साझेदारी

मेहमान टीम ने 285 रन के टारगेट के जवाब में 46 के स्कोर तक डेवोन कॉनवे (16) और विल यंग (10) का विकेट गंवा दिया था. यहां से विल यंग और डेरिल मिशेल ने 152 गेंदों में 162 रन की साझेदारी करते हुए न्यूजीलैंड को 208 के स्कोर तक पहुंचा दिया. विल यंग ने 98 गेंदों में 7 चौकों के साथ 87 रन बनाए.

TRENDING NOW

डेरेल मिशेल ने जड़ा शतक

यंग के आउट होने के बाद डेरिल मिशेल ने मोर्चा संभाला. उन्होंने ग्लेन फिलिप्स के साथ चौथे विकेट के लिए 78 रन की साझेदारी करते हुए टीम को बड़ी जीत दिला. मिशेल 117 गेंदों में 2 छक्कों और 11 चौकों के साथ 131 रन बनाकर नाबाद रहे, जबकि फिलिप्स ने 32 रन की नाबाद पारी खेली. मिशेल ने वनडे करियर का आठवां शतक जड़ा. न्यूजीलैंड ने 47.3 ओवरों में 3 विकेट खोकर जीत हासिल कर ली. भारत की तरफ से हर्षित राणा, प्रसिद्ध कृष्णा और कुलदीप यादव ने 1-1 विकेट अपने नाम किया.