फिर फ्लॉप रहा केएल राहुल का बल्ला, सोशल मीडिया यूजर्स ने की टीम से निकालने की मांग

बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट सीरीज में केएल राहुल का बल्ला खामोश है. दूसरे टेस्ट मैच में राहुल एक बार फिर फ्लॉप रहे और सिर्फ दो रन बनाकर पवेलियन लौट गए. राहुल को शून्य के स्कोर पर जीवनदान मिला था, जब उनका कैच छूट गया, मगर वह उसका फायदा नहीं उठा सके और सिर्फ दो रन बनाकर शाकिब अल हसन की गेंद पर विकेट के पीछे कीपर को कैच दे बैठे. राहुल के फ्लॉप शो के बाद सोशल मीडिया पर लोगों का गुस्सा फूट पड़ रहा है.

KL Rahul’s contribution in all 3 format pic.twitter.com/UX92Law6Pd — Rajabets India??? (@smileandraja) December 14, 2022

Trying to understand what goes on inside KL Rahul at the crease. pic.twitter.com/z6iQWtw2Rg — Saurabh Malhotra (@MalhotraSaurabh) December 23, 2022

KL Rahul in Test Cricket. Career Average: 34 Average in Last 4 years: 26 Average in 2022: 17 Last 8 innings:23,50,8,12,10,22,23,10 This KLoL Rahul doesn’t deserve a place in the team but this guy is captaining the team it’s a shame.? KLoL : The Biggest fraud of Indian Cricket pic.twitter.com/3UPmsZAjbT — Jyran⚘ (@Jyran45) December 23, 2022

Yet another failure for KL Rahul but is the team management ready to look beyond him in the near future? I am not sure… — Sandipan Banerjee (@im_sandipan) December 24, 2022

Can’t wait for the IPL. I don’t know when KL Rahul will be play his next test match. ? Please champ work on your problems. Lots of love! ❤️ pic.twitter.com/Nqk1aZTDhc — Kunal Yadav (@kunaalyaadav) December 24, 2022

KL Rahul should go back and grind it out in Ranji to get his form back. There have been some big names, who played Ranji cricket when they were out of touch. Rahul shouldn’t be an exception. — Shivani Shukla (@iShivani_Shukla) December 24, 2022

Kya kisi ne KL Rahul ko dekha hai? Opening ka bol ke nikla tha, ab dikh nahi Raha. — Silly Point (@FarziCricketer) December 24, 2022

रोहित शर्मा की अनुपस्थिति में केएल राहुल को टीम की कमान सौंपी गई है. राहुल की कप्तानी में भले ही टीम इंडिया ने पहला टेस्ट मैच जीता, मगर बल्ले से राहुल कुछ खास नहीं कर सके हैं. दो मैचों की सीरीज में राहुल के नाम सिर्फ 55 रन है. राहुल के नाम पिछले सात टेस्ट मैच की इनिंग में एक भी अर्धशतक नहीं है.