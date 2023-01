भारत के ओपनर केएल राहुल न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज में टीम का हिस्सा नहीं होंगे. रिपोर्ट्स के मुताबिक केएल राहुल ने पारिवारिक कारणों से छुट्टी लिया है. केएल राहुल और अभिनेत्री आथिया शेट्टी की इसी महीने शादी होनी है, जिसकी वजह से क्रिकेटर को आराम दिया गया है. 23 जनवरी को शादी की संभावित तारीख बताई जा रही है, हालांकि इसकी आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है.

As per reports Kl Rahul & Athiya Shetty’s marriage will take place from jan 21 to jan 23

So KL Rahul is also going to miss series vs New zealand

— KLBiswa (@KLBiswa) January 6, 2023