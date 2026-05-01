IPL 2026: जीत की पटरी पर लौटी दिल्ली कैपिटल्स, राजस्थान के खिलाफ किया रिकॉर्ड रन चेज

केएल राहुल (40 बॉल में 75 रन) और पाथुम निसंका (33 बॉल में 62 रन) के अर्धशतक की मदद दिल्ली कैपिटल्स ने लगातार पांच हार के बाद आईपीएल 2026 में पहली जीत दर्ज की है. दिल्ली कैपिटल्स ने शुक्रवार को खेले गए मैच में राजस्थान रॉयल्स को सात विकेट से हरा दिया और इसके साथ टीम जीत की पटरी पर वापस लौटी. दिल्ली कैपिटल्स की इस सीजन यह चौथी जीत है. वहीं राजस्थान रॉयल्स को चौथी हार का सामना करना पड़ा है. राजस्थान रॉयल्स की जयपुर में यह लगातार चौथी हार भी है.

राजस्थान रॉयल्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए दिल्ली कैपिटल्स के सामने जीत के लिए 226 रन का टारगेट था, दिल्ली कैपिटल्स की टीम ने इस टारगेट को पांच गेंद शेष रहते तीन विकेट खोकर हासिल कर लिया. दिल्ली कैपिटल्स की टीम इस जीत के साथ छठे स्थान पर पहुंच गई है. वहीं राजस्थान की टीम चौथे पायदान पर है. दिल्ली की टीम का आईपीएल में यह सबसे बड़ा रन चेज है. इससे पहले दिल्ली कैपिटल्स के नाम 210 रन का सफल रन चेज का रिकॉर्ड था.

Add Cricket Country as a Preferred Source

राहुल- निसंका ने दिलाई दिल्ली को शानदार शुरुआत

226 रन के टारगेट का पीछा करते हुए दिल्ली कैपिटल्स ने शानदार शुरुआत की. केएल राहुल और पथुम निसंका के बीच 110 रन की ओपनिंग साझेदारी हुई. पथुम निसंका ने 33 बॉल में 62 रन की पारी में छह चौके और तीन छक्के लगाए. केएल राहुल ने भी अर्धशतक जड़ा और 40 बॉल में 75 रन (छह चौके, पांच छक्के) की दमदार पारी खेली. नितीश राणा ने 17 बॉल में 33 रन (तीन चौके, दो छक्के) की तेजतर्रार पारी खेली.

ट्रिस्टन स्टब्स (11 बॉल में नाबाद 18 रन) और आशुतोष शर्मा (15 बॉल में नाबाद 25 रन) की जोड़ी ने दिल्ली कैपिटल्स को 19.1 ओवर में जीत दिला दी.

रियान पराग की दमदार पारी से राजस्थान ने बनाए थे 225 रन

राजस्थान रॉयल्स ने कप्तान रियान पराग (90 रन) के सीजन के पहले अर्धशतक और डोनोवन फरेरा (14 गेंद में नाबाद 47 रन) की ताबड़तोड़ पारी की बदौलत पहले बल्लेबाजी करते हुए दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ छह विकेट पर 225 रन बनाए.

पराग की पारी में आठ चौके और पांच छक्के जड़े. इससे पहले वह इस सत्र में रन बनाने के लिए संघर्ष कर रहे थे. उन्हें डगआउट में ‘वेपिंग’ करते हुए कैमरे में कैद कर लिया गया जिससे बीसीसीआई ने उन पर 25 प्रतिशत मैच फीस का जुर्माना लगा दिया था.

रियान पराग- ध्रुव जुरेल के बीच शतकीय साझेदारी

टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने का फैसला करने के बाद राजस्थान रॉयल्स ने अपने दोनों सलामी बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी और यशस्वी जायसवाल के विकेट जल्दी गंवा दिए. सूर्यवंशी को काइल जैमीसन ने यॉर्कर गेंद पर आउट किया जबकि जायसवाल भी स्टार्क को रिटर्न कैच दे बैठे. मेजबान टीम ने दो ओवर में 12 रन पर दो विकेट गंवा दिए थे, इसके बाद रियान पराग ने ध्रुव जुरेल (42 रन) ने मिलकर तीसरे विकेट के लिए 59 गेंद में 102 रन की साझेदारी निभाकर इस बड़े स्कोर की नींव रखी. शानदार फॉर्म में चल रहे फरेरा ने 14 गेंद में दो चौके और छह छक्के जड़कर टीम को चुनौतीपूर्ण स्कोर तक पहुंचाया. दिल्ली कैपिटल्स के लिए सत्र का पहला मैच खेल रहे ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाज मिचेल स्टार्क ने 40 रन देकर तीन विकेट झटके.