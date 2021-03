केएल राहुल (KL Rahul) मंगलवार को भारतीय टीम के विकेटकीपर बल्‍लेबाज रिषभ पंत (Rishabh Pant) की भूमिका में नजर आए. केएल राहुल ने पंत की तरह ही विकेटकीपिंग के साथ-साथ बेबी सिटिंग की भूमिका भी संभाल ली है. यही वजह है कि पूर्व भारतीय टीम के दिग्‍गज वसीम जाफर ने राहुल की सोशल मीडिया पर जमकर खिंचाई की.

टीम इंडिया ने इंग्‍लैंड के खिलाफ पुणे के महाराष्‍ट्र क्रिकेट स्‍टेडियम में खेले गए पहले वनडे मुकाबले में मेहमान टीम पर 66 रन से जीत दर्ज की. इस जीत के साथ ही भारत ने तीन मैचों की सीरीज में 1-0 से बढ़त बना ली है.

See KL holding baby Agastya there. Indian WK bats are always reliable babysitters 😉 #INDvsENG https://t.co/3PCrEuepTh

मैच के बाद भारतीय टीम के खिलाड़ी मस्‍ती के मूड में नजर आए. टीम के खिलाड़ियों ने सोशल मीडिया पर फैन्‍स के साथ एक फोटो शेयर की. इस फोटो में रवि शास्‍त्री, रोहित शर्मा, विराट कोहली के अलावा पांड्या ब्रदर्स, शार्दुल ठाकुर नजर आए.

तस्‍वीर में पीछे केएल राहुल (KL Rahul) भी मौजूद हैं. राहुल की गोद में हार्दिक पांड्या का बेटा अगस्‍तय है. वसीम जाफर ने चुटकी लेते हुए ट्वीट किया, “फोटो में देखें केएल राहुल ने बेबी अगस्‍तय को गोद में लिया हुआ है. भारत के विकेटकीपर बल्‍लेबाज हमेशा से ही भरोसेमंद बेबी सिटर रहे हैं.”

Tim Paine to @RishabPant777 at Boxing Day Test: “You babysit? I’ll take the wife to the movies one night, you’ll look after the kids?”

*Challenge accepted!* 👶

(📸 Mrs Bonnie Paine) pic.twitter.com/QkMg4DCyDT

— ICC (@ICC) January 1, 2019