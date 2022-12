रोहित शर्मा की अनुपस्थिति में भारत के कार्यवाहक कप्तान केएल राहुल ने कहा है कि सितारों के बिना खेल रही भारतीय टीम को अगर विश्व टेस्ट चैम्पियनशिप फाइनल में जगह बनानी है तो उसे बांग्लादेश के खिलाफ बुधवार से शुरू हो रही दो टेस्ट मैचों की सीरीज में आक्रामक क्रिकेट खेलनी होगी. भारतीय टीम अपने तीन प्रमुख खिलाड़ियों नियमित कप्तान रोहित शर्मा, रविंद्र जडेजा और जसप्रीत बुमराह के बिना खेल रही है, चोट की वजह से तीनों खिलाड़ी टीम का हिस्सा नहीं हैं.

भारतीय टीम को विश्व टेस्ट चैम्पियनशिप अंकतालिका में शीर्ष दो में रहने के लिये अगले छह टेस्ट (दो बांग्लादेश के खिलाफ और चार आस्ट्रेलिया के खिलाफ) जीतने होंगे. भारतीय टीम इस समय 52.08 प्रतिशत अंकों के साथ चौथे स्थान पर है जबकि आस्ट्रेलिया 75 प्रतिशत अंक के साथ शीर्ष पर है और दक्षिण अफ्रीका 60 प्रतिशत अंक लेकर दूसरे स्थान पर है. श्रीलंका 64 प्रतिशत अंकों के साथ तीसरे स्थान पर है.

The Two Captains – @klrahul & Shakib Al Hasan pose with the silverware ahead of the two-match Test series.#BANvIND pic.twitter.com/IlcH39MncZ

— BCCI (@BCCI) December 12, 2022