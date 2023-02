केएल राहुल फिर हुए फ्लॉप, सोशल मीडिया पर लोगों का फूटा गुस्सा, मीम्स की आई बाढ़

भारतीय टीम के ओपनर केएल राहुल ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरी पारी में एक बार फिर फ्लॉप रहे. भारत की दूसरी पारी में राहुल सिर्फ एक रन बना सके. पहली पारी में सिर्फ 17 रन बनाने वाले राहुल के दूसरी पारी में सिर्फ एक रन बनाने के बाद सोशल मीडिया यूजर्स का गुस्सा फूट पड़ा. सोशल मीडिया यूजर्स ने बीसीसीआई और टीम मैनजमेंट पर सवाल उठाए हैं.

केएल राहुल के फॉर्म को लेकर पिछले कई दिनों से सवाल हो रहे हैं. पिछले कई मैच से राहुल का बल्ला खामोश हैं. नागपुर टेस्ट में भी राहुल ने निराश किया था और सिर्फ 20 रन की पारी खेली थी.

