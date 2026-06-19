चेन्नई: भारत और अफगानिस्तान के बीच वनडे सीरीज का तीसरा और आखिरी मैच शनिवार, 20 जून को चेन्नई में खेला जाएगा. टीम इंडिया सीरीज के पहले दो मैच जीतकर सीरीज पर कब्जा कर चुकी है. पहले दो मैचों में केएल राहुल ने निचले क्रम में बल्लेबाजी की है. और तीसरे वनडे में भी वह लोअर ऑर्डर में ही खेलेंगे. इस बात की पुष्टि टीम के सहायक कोच रेयान टेन डेस्काते ने भी कर दी है. उन्होंने साफ कर दिया है कि रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल ही पारी का आगाज करेंगे.

इसके साथ ही टीम के गेंदबाजी आक्रमण में बदलाव किया जा सकता है. मैच से एक दिन पहले ही टीम इंडिया में शामिल हुए हर्षित राणा प्लेइंग इलेवन का हिस्सा बन सकते हैं. वहीं बाएं हाथ के तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह को आराम दिया जा सकता है.

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मैच की पूर्व संध्या पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में टेन डेस्काते ने कहा, ‘बल्लेबाजी ऑर्डर में विविधता कमाल की है. राहुल को बल्लेबाजी ऑर्डर में ऊपर उतारने पर विचार नहीं हो रहा है. हमें यशस्वी को भी देखना है. पिछले मैच में वह रन नहीं बना सका लेकिन उसे एक मौका और मिलेगा.’

उन्होंने कहा ,‘पांच बल्लेबाजों के साथ नीतीश रेड्डी और वॉशिंगटन सुंदर. नीतीश भी बल्लेबाज हैं लिहाजा पिछले मैच के टॉप तीन में कोई बदलाव नहीं होगा.’

नीदरलैंड के पूर्व क्रिकेटर ने कहा, ‘हम पहले दो मैचों से कुछ बदलाव करेंगे. हम अलग अलग संयोजन आजमाना और सभी को मौका देना चाहते हैं. अर्शदीप को कल आराम दिया जा सकता है. कुछ बल्लेबाजों के लिये भी यह लागू होगा.’

लखनऊ में दूसरे मैच में भीषण गर्मी में लंबे समय बल्लेबाजी के बावजूद शुभमन गिल और ईशान किशन फिट हैं.

टेन डोइशे ने कहा, ‘शुभमन को गर्मी में परेशानी हुई थी और वह अभ्यास के लिये नहीं आया लेकिन वह पूरी तरह से फिट है. ईशान को कंधे में परेशानी थी लेकिन अब वह ठीक है.’

श्रीकांत हैं राहुल के बल्लेबाजी क्रम में बदलाव से निराश

टीम इंडिया के पूर्व कप्तान और मुख्य चयनकर्ता रहे कृषमनचारी श्रीकांत इस बात से सहमत नहीं हैं कि केएल राहुल के बल्लेबाजी क्रम में इतना बदलाव किया जाए. उनका मानना है कि राहुल जैसे अनुभवी बल्लेबाज को बैटिंग ऑर्डर में इतना नीचे नहीं भेजा जाना चाहिए. अपने यूट्यूब चैनल पर उन्होंने कहा, ‘अगर केएल राहुल नंबर छह पर बैटिंग करते हैं तो यह उनके और टीम के लिए अच्छा नहीं है.’ उन्होंने कहा कि मेरी राय में उन्हें हर हाल में नंबर चार या ज्यादा-से-ज्यादा नंबर 5 पर ही खेलना चाहिए. इसके साथ ही उन्होंने रोटेशन पॉलिसी की भी सलाह दी. उन्होंने कहा, ‘मुझे लगता है कि टीम मैनेजमेंट को रोटेशन पॉलिसी अपनानी चाहिए. जो खिलाड़ी टीम में पूरी तरह सेट हैं उन्हें कुछ मैचों में आराम देकर दूसरों को मौके दें और फिर प्लेइंग 11 सिलेक्ट करें.’

सीरीज के पहले मुकाबले में राहुल ने नंबर पांच पर बैटिंग की. इस मैच में उन्होंने तेज बैटिंग की. और 19 गेंद पर 39 रन बनाए. हालांकि दूसरे मैच में वह पहली ही गेंद पर बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में खाता खोले बिना आउट हो गए.