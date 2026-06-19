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IND vs AFG: तीसरे वनडे में केएल राहुल के बैटिंग ऑर्डर पर बड़ा फैसला, हर्षित राणा भी होंगे प्लेइंग इलेवन में शामिल!

चेन्नई: भारत और अफगानिस्तान के बीच वनडे सीरीज का तीसरा और आखिरी मैच शनिवार, 20 जून को चेन्नई में खेला जाएगा. टीम इंडिया सीरीज के पहले दो मैच जीतकर सीरीज पर कब्जा कर चुकी है. पहले दो मैचों में केएल राहुल ने निचले क्रम में बल्लेबाजी की है. और तीसरे वनडे में भी वह लोअर...

Edited By : Bharat Malhotra |Jun 19, 2026, 08:24 PM IST

Published On Jun 19, 2026, 08:24 PM IST

Last UpdatedJun 19, 2026, 08:24 PM IST

चेन्नई: भारत और अफगानिस्तान के बीच वनडे सीरीज का तीसरा और आखिरी मैच शनिवार, 20 जून को चेन्नई में खेला जाएगा. टीम इंडिया सीरीज के पहले दो मैच जीतकर सीरीज पर कब्जा कर चुकी है. पहले दो मैचों में केएल राहुल ने निचले क्रम में बल्लेबाजी की है. और तीसरे वनडे में भी वह लोअर ऑर्डर में ही खेलेंगे. इस बात की पुष्टि टीम के सहायक कोच रेयान टेन डेस्काते ने भी कर दी है. उन्होंने साफ कर दिया है कि रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल ही पारी का आगाज करेंगे.

इसके साथ ही टीम के गेंदबाजी आक्रमण में बदलाव किया जा सकता है. मैच से एक दिन पहले ही टीम इंडिया में शामिल हुए हर्षित राणा प्लेइंग इलेवन का हिस्सा बन सकते हैं. वहीं बाएं हाथ के तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह को आराम दिया जा सकता है.

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मैच की पूर्व संध्या पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में टेन डेस्काते ने कहा, ‘बल्लेबाजी ऑर्डर में विविधता कमाल की है. राहुल को बल्लेबाजी ऑर्डर में ऊपर उतारने पर विचार नहीं हो रहा है. हमें यशस्वी को भी देखना है. पिछले मैच में वह रन नहीं बना सका लेकिन उसे एक मौका और मिलेगा.’

उन्होंने कहा ,‘पांच बल्लेबाजों के साथ नीतीश रेड्डी और वॉशिंगटन सुंदर. नीतीश भी बल्लेबाज हैं लिहाजा पिछले मैच के टॉप तीन में कोई बदलाव नहीं होगा.’

नीदरलैंड के पूर्व क्रिकेटर ने कहा, ‘हम पहले दो मैचों से कुछ बदलाव करेंगे. हम अलग अलग संयोजन आजमाना और सभी को मौका देना चाहते हैं. अर्शदीप को कल आराम दिया जा सकता है. कुछ बल्लेबाजों के लिये भी यह लागू होगा.’

लखनऊ में दूसरे मैच में भीषण गर्मी में लंबे समय बल्लेबाजी के बावजूद शुभमन गिल और ईशान किशन फिट हैं.

टेन डोइशे ने कहा, ‘शुभमन को गर्मी में परेशानी हुई थी और वह अभ्यास के लिये नहीं आया लेकिन वह पूरी तरह से फिट है. ईशान को कंधे में परेशानी थी लेकिन अब वह ठीक है.’

श्रीकांत हैं राहुल के बल्लेबाजी क्रम में बदलाव से निराश
टीम इंडिया के पूर्व कप्तान और मुख्य चयनकर्ता रहे कृषमनचारी श्रीकांत इस बात से सहमत नहीं हैं कि केएल राहुल के बल्लेबाजी क्रम में इतना बदलाव किया जाए. उनका मानना है कि राहुल जैसे अनुभवी बल्लेबाज को बैटिंग ऑर्डर में इतना नीचे नहीं भेजा जाना चाहिए. अपने यूट्यूब चैनल पर उन्होंने कहा, ‘अगर केएल राहुल नंबर छह पर बैटिंग करते हैं तो यह उनके और टीम के लिए अच्छा नहीं है.’ उन्होंने कहा कि मेरी राय में उन्हें हर हाल में नंबर चार या ज्यादा-से-ज्यादा नंबर 5 पर ही खेलना चाहिए. इसके साथ ही उन्होंने रोटेशन पॉलिसी की भी सलाह दी. उन्होंने कहा, ‘मुझे लगता है कि टीम मैनेजमेंट को रोटेशन पॉलिसी अपनानी चाहिए. जो खिलाड़ी टीम में पूरी तरह सेट हैं उन्हें कुछ मैचों में आराम देकर दूसरों को मौके दें और फिर प्लेइंग 11 सिलेक्ट करें.’

सीरीज के पहले मुकाबले में राहुल ने नंबर पांच पर बैटिंग की. इस मैच में उन्होंने तेज बैटिंग की. और 19 गेंद पर 39 रन बनाए. हालांकि दूसरे मैच में वह पहली ही गेंद पर बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में खाता खोले बिना आउट हो गए.

Bharat Malhotra

Bharat Malhotra

Bharat Malhotra अभी cricketcountry.com की हिंदी टीम को लीड कर रहे हैं. भारत के पास डिजिटल मीडिया में करीब 17 साल का अनुभव है. ज्यादातर वक्त क्रिकेट पर लिखते, समीक्षा करते और समझते हुए बीता है. साल 2008 में IPL के साथ करियर की शुरुआत हुई. तब Iplnewsonline.com की शुरुआती टीम का हिस्सा रहे. इसके बाद हिंदीलोक डॉट कॉम की जिम्मेदारी लंबे वक्त तक अकेले ही संभाली. फिर प्लानमैन मीडिया की TheSundayIndian.com की हिंदी वेबसाइट को लीड किया. भारत मल्होत्रा के सफर का अगला पड़ाव दैनिक जागरण की हेल्थ वेबसाइट ओन्ली माई हेल्थ रहा. यहां करीब ढाई साल तक हिंदी वेबसाइट की अगुआई की. इस दौरान साइट को नए सिरे से तैयार करना. इसके कॉन्टेंट और स्ट्रक्चर में बड़े पैमाने पर सुधार किया. नतीजा, उस दौरान यह हेल्थ के क्षेत्र में भारत की नंबर वन वेबसाइट बनी. यहां संपादकीय के साथ-साथ प्रॉडक्ट, तकनीक और सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में भी सहयोग दिया. फरवरी 2015 में भारत मल्होत्रा NBT.in से जुड़े. यहां 7 साल से अधिक समय तक स्पोर्टस टीम के लीड रहे. इस दौरान क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019 और फीफा वर्ल्ड कप, टी20 वर्ल्ड कप, कई IPL सीजन, ओलिंपिक 2016 और 2020, एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स जैसे बड़े आयोजनों में टीम की अगुआई की.

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