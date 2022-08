आज गूगल पर कई लोगों ने लॉन बॉल सर्च किया होगा। जानना चाहा होगा कि आखिर यह खेल है क्या। कैसे खेला जाता है और इसके नियम क्या हैं। इसकी वजह भी है। भारतीय महिला टीम (4s) ने बर्मिंघम 2022, कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास रच दिया है। कॉमनवेल्थ गेम्स के इतिहास में इस खेल में यह भारत का पहला पदक है। भारतीय टीम की तारीफों का चर्चा हर ओर है। भारत की लवली चौबे, पिंकी दिल्ली, रूपा रानी टिर्की, और नयनमोनी सैकिया ने इतिहास रच दिया।

लवली चौबे अपनी युवावस्था में झारखंड में लॉन्ग जंप खेला करती थीं। उनके पिता सेंट्रल माइन डिजाइन लिमिटेड में ग्रुप फोर कर्मचारी हैं। वह अपनी बेटी के लिए ज्यादा कुछ नहीं कर सकते थे। इस बीच लॉन्ग जंप के दौरान लवली के कूल्हे में चोट लग गई। नतीजा ये हुआ कि कई महीने तक वह बिस्तर पर रहीं और इसके बाद बिहार क्रिकेट के अंपायर मधुकांत पाठक ने उन्हें लॉन बॉल में हाथ आजमाने के लिए बुलाया।

वह अब झारखंड पुलिस में कॉन्सटेबल हैं। शुरुआत में उन्हें इस खेल के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। लेकिन जल्द ही उन्होंने इस खेल की बारीकियों को समझ लिया।

A Historic Gold for India in #CommonwealthGames Lawn Bowls!

Absolutely ecstatic that our Women’s Fours Team – Lovely Choubey, Pinki , Nayanmoni Saikia & Rupa Rani Tirkey has fetched the nation its first ever #LawnBowls medal defeating South Africa 17-10 in the final ! pic.twitter.com/8Pbio6W0qB

— Anurag Thakur (@ianuragthakur) August 2, 2022