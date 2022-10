विश्वकप के लिए कोहली लग रहे है पूरी तरह तैयार, मैदान पर यह हरकत करते आए नजर

नई दिल्ली : भारत टी20 वर्ल्ड कप 2022 के अपने पहले मैच में रविवार 23 अक्टूबर को पाकिस्तान से भिड़ने के लिए तैयार है। अपने पहले मैच से पहले भारतीय क्रिकेट टीम ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के खिलाफ दो अभ्यास मैच खेलेगी। भारतीय खिलाड़ी टूर्नामेंट के लिए कड़ी तैयारी कर रहे हैं, साथ ही अभ्यास सत्र में काफी पसीना बहा रहे हैं ।

इस बीच पूर्व भारतीय कप्तान विराट कोहली इन सत्रों का आनंद लेते दिख रहे हैं।

Virat Kohli having fun in the practice session. (Video by @OneCricketApp). pic.twitter.com/qzaULPHgAF — Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) October 16, 2022

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो में विराट कोहली को अपने साथियों के साथ अभ्यास सत्र के दौरान मस्ती करते देखा जा सकता है। वीडियो में अर्शदीप सिंह, केएल राहुल और भुवनेश्वर कुमार को देखा जा सकता है। विराट कोहली इन सभी से बात कर रहे हैं और अपने खिलाड़ियों के साथ अच्छा समय बिता रहे हैं।

ट्विटर पर फैन्स ने भी वीडियो पर अपनी प्रतिक्रिया दी है, जो आप यहां नीचे देख सकते है…

Most humble and chill guy off the field? — Taaran☁ (@cheeksone8) October 16, 2022

Fun mat bolo mufa bro enjoying ya phir having great time bolo fun bole toh… pic.twitter.com/76sGlQiDDi — sᴀᴏᴏᴅ™ ? (@Kohlistiano) October 16, 2022

Greatest entertainer on & off the field ??? — Jai..♡ (@Mr_Cupid_ForEvr) October 16, 2022

Virat Kohli is in mood ?? ☺️?? — R_avi (@RaviPrashant8) October 16, 2022

भारत अपना पहला अभ्यास मैच सोमवार को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेलेगा, और फिर बुधवार को अपने दूसरे अभ्यास मैच में न्यूजीलैंड से भिड़ेगा।