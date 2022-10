नई दिल्ली : भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच सोमवार 17 अक्टूबर को विश्वकप की तैयारी के लिए पहला वार्म अप मैच खेला गया. इस मुकाबले को भारत 6 रन से जीतने में कामयाब रहा. शमी की आखिरी ओवर मे शानदार गेंदबाजी ने कंगारू टीम की जेब से मैच को भारत की झोली में डाल दिया. इस ओवर में तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी ने चार विकेट चटकाए.

इस बीच खेल के आखिरी ओवर में विराट कोहली ने मैदान पर ऐसा कारनामा किया. जिसे देखने के बाद हर किसी के मुंह से ‘अरे वाह बहुत ही शानदार’ सुनने को मिल रहा है.

कोहली ने पहले 19वें ओवर की दूसरी गेंद पर रनों के लिए क्रिस पर दौड़ते टिम डेविड को डायरेक्ट थ्रो मारकर विकेट की गिल्लियां उड़ा दी. जिसके बाद उन्होंने 20वें ओवर में गेंदबाजी करने आए शमी की तीसरी गेंद पर स्ट्रेट पर मारे गए छ्क्के की गेंद को शानदार कैच में तबदील कर दिया. जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है.

कोहली के इस कारनामे के लिए उनके फैंस अब सोशल मीडिया पर अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे है, नीचे देखें…

Virat kohli Won Us the Match Singlehandedly ?? #ViratKohli? #ViratKohli #INDvAUS #Yash19 @imVkohli ? pic.twitter.com/mREqdeM4u5

His efforts on the field is unmatchable. #viratkohli pic.twitter.com/01f0l2p6Fo

It’s all one handed business ?♥️

Virat Kohli with an absolute one handed stunner @imVkohli ?? #ViratKohli #INDvsAUS #T20WorldCup2022 pic.twitter.com/zdHIrROvTj

Everybody Is A Gangstar….

कोहली के इस शानदार कैच पर लोग उनकी जमकर तारीफ कर रहे है. इस बीच, उनके एक फैन ने ट्वीट करते हुए उनकी फिटनेस की तारीफ की है.

Crazy fitness!

Virat Kohli is unbelievable on the field!

First run-out and then one handed catch!

Just showing why youth consider him as a fitness icon!#INDvAUS#T20WorldCup#ViratKohli pic.twitter.com/qpTKYavsFB

— Nilesh G (@oye_nilesh) October 17, 2022