कोहली के शतक ने जीता सचिन-ABD का दिल, मास्टर ब्लास्टर ने ट्वीट कर कही ये बड़ी बात

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2023 के 65वें मुकाबले में हैदराबाद और बैंगलोर दोनों ही टीमों की ओर से शतक आया लेकिन अंत में कोहली के शतक ने बाजी मारी और अपनी टीम को अहम मुकाबले में जीत दिलाई. पहले बल्लेबाजी करते हुए सनराइजर्स हैदराबाद ने हेनरिक क्लासेन के बेहतरीन शतक के दम पर 186 रनों का स्कोर खड़ा किया. इसके जवाब में कोहली और डुप्लेसी की शतकीय साझेदारी से RCB ने 8 विकेट से जीत दर्ज करते हुए प्लेऑफ की उम्मीदों को जिंदा रखा.

कोहली के बल्ले से ऐसे मैच में शतक आया जब उनकी टीम को इसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी. कोहली ने 62 गेंदों पर 12 चौके और 4 छक्कों की मदद से IPL में छठा शतक जड़ा. कोहली की इस पारी से क्रिकेट जगत भी मंत्रमुग्ध हो गया और सचिन से लेकर एबी डिविलियर्स ने किंग कोहली की तारीफ में शानदार ट्वीट किए.

विराट के शतक की तारीफ में सचिन तेंदुलकर ने लंबा ट्वीट किया. मास्टर ब्लास्टर ने लिखा, "विराट ने जब पहली ही गेंद पर कवर ड्राइव खेली तो जाहिर हो गया था कि ये दिन विराट का होगा. विराट और फाफ दोनों पूरी तरह से नियंत्रण में दिखे, उन्होंने न केवल कई बड़े शॉट खेले बल्कि एक सफल साझेदारी बनाने के लिए विकेटों के बीच अच्छी दौड़ भी लगाई.जिस तरह से दोनों ने बल्लेबाजी की उसके लिए 186 का कुल योग काफी नहीं था."

It was evident that this would be Virat’s day from the very first ball when he played that cover drive.

Virat and Faf both looked in total control, they not only played many big shots but also ran rather well between the wickets to build a successful partnership.

186 wasn’t a… pic.twitter.com/YpIFVroZfi

— Sachin Tendulkar (@sachin_rt) May 18, 2023